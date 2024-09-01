Количество пострадавших от ракетного удара по Харькову возросло до 47

Количество пострадавших от российской ракетной атаки по Харькову увеличилось до 47. Среди пострадавших семеро детей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Количество пострадавших в результате массированной атаки по Харькову возросло до 47 человек, из них - 7 детей - говорится в сообщении.

Из-под завалов спасли трех человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним

российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что по предварительной информации правоохранителей, удары были нанесены в том числе "Искандерами". Нанесены три удара по локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.

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