Количество пострадавших от ракетного удара по Харькову возросло до 47
Киев • УНН
В результате российской ракетной атаки по Харькову пострадали 47 человек, среди которых 7 детей. Спасатели извлекли из-под завалов трех человек, поисково-спасательные работы продолжаются.
Количество пострадавших от российской ракетной атаки по Харькову увеличилось до 47. Среди пострадавших семеро детей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Количество пострадавших в результате массированной атаки по Харькову возросло до 47 человек, из них - 7 детей
Из-под завалов спасли трех человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним
российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что по предварительной информации правоохранителей, удары были нанесены в том числе "Искандерами". Нанесены три удара по локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.
Необхідно поставити крапку російському терору: Зеленський наголосив на важливості знищення російської авіації30 августа 2024, 18:05 • 61798 просмотров