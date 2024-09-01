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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших от ракетного удара по Харькову возросло до 47

Количество пострадавших от ракетного удара по Харькову возросло до 47

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 16:08  •  12897 просмотра

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В результате российской ракетной атаки по Харькову пострадали 47 человек, среди которых 7 детей. Спасатели извлекли из-под завалов трех человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

Количество пострадавших от российской ракетной атаки по Харькову увеличилось до 47. Среди пострадавших семеро детей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Количество пострадавших в результате массированной атаки по Харькову возросло до 47 человек, из них - 7 детей

- говорится в сообщении.

Из-под завалов спасли трех человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним

российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что по предварительной информации правоохранителей, удары были нанесены в том числе "Искандерами". Нанесены три удара по локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.

Необхідно поставити крапку російському терору: Зеленський наголосив на важливості знищення російської авіації30 августа 2024, 18:05 • 61798 просмотров

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