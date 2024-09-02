Харьковская область: россияне ночью обстреляли Харьков и повредили дом, утром убили человека в Купянске
Киев • УНН
Российские войска атаковали Харьков ночью и Купянск утром, где погибла женщина. За сутки обстреляны 4 района области, ранены 7 человек, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В Харьковской области ночью российские войска атаковали Харьков, сегодня утром - Купянск, в последнем есть погибшая. Накануне враг обстрелял 4 района области, в трех из них пострадали 7 человек, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:
- 2 сентября, 06:15, город Купянск. Вследствие вражеского обстрела поврежден жилой дом, 65-летняя женщина погибла.
- 01:07, город Харьков, Киевский район. В результате удара горела кровля, поврежден 1 частный дом и разрушен кирпичный забор.
- 20:05, Чугуевский район, село Рубежное. В результате обстрела горело 3 частных дома.
- 18:17, Харьковский район, село Русские Тишки. В результате обстрела разрушен дом на площади 60 кв м. и 4 хозяйственных постройки.
- 17:50, Купянский район, село Купянск-Узловой. В результате обстрела горел частный дом, две хозяйственные постройки, гараж.
- 13:35, Чугуевский район, село Эсхар. В результате обстрела горела трава, камыш, ветки и деревья на площади 2 га.
- 12:35, Купянский район, село Подолы. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.
- 11:26, Харьковский район, город Люботин. Пострадали 3 человека.
- 09:30, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела горела кровля дома. Пострадали мужчина 78 лет и 74-летняя женщина.
- Около 8:00, Богодуховский район, село Старый Мерчик. Обстрел объекта инфраструктуры. Пострадали 2 человека.
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