Харківщина: українські захисники звільнили село Вільхівка та знищили 70 окупантів

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“Вчора нашим підрозділом під час наступальної операції було звільнено населений пункт Вільхівка. У бою було знищено близько 70 одиниць живої сили противника, 3 одиниці техніки, затрофеєні КШМ (командно-штабна машина) та МТЛБ, а також взято в полон 27 окупантів", - повідомив Величко.

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Збройні Сили України вибили російських окупантів із Гусарівки і знищили ще один ворожий літак Су-34 у Харківській області.