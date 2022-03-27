Харківщина: українські захисники звільнили село Вільхівка та знищили 70 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Українські захисники звільнили село Вільхівка у Харківській області, знищивши при цьому близько 70 окупантів. Про це повідомили командири батальйонів харківського осередку територіальної оборони "Азов" Костянтин Немічев та Сергій Величко, передає УНН.
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“Вчора нашим підрозділом під час наступальної операції було звільнено населений пункт Вільхівка. У бою було знищено близько 70 одиниць живої сили противника, 3 одиниці техніки, затрофеєні КШМ (командно-штабна машина) та МТЛБ, а також взято в полон 27 окупантів", - повідомив Величко.
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