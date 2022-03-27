ЗСУ вибили окупантів із Гусарівки і знищили ще один ворожий літак на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Збройні Сили України вибили російських окупантів із Гусарівки і знищили ще один ворожий літак Су-34 у Харківській області, повідомив голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов у суботу, 27 березня, пише УНН.
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"Збройні Сили України вигнали окупантів ще з одного населеного пункту - із Гусарівки", - вказав Синєгубов у Telegram.
Деталі
Голова ОДА також повідомив, що цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти наносили удари із зброї дальньої дії - близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський район.
"ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, по деяких напрямках перейшли в контрнаступ", - зазначив Синєгубов.
Також, з його слів, тривають бої в Ізюмському напрямку. "Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії", - вказав він.
Доповнення
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови.