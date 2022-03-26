Харківщина: в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram повідомив, що в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови. Про це інформує УНН.
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"Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку", - йдеться у повідомленні.
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Очільник ОДА додав, що досі перебуває у полоні окупантів голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.
"Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але жителі громад давно показали, що Харківщина - це Україна!", - передає чиновник.
Олег Синєгубов розповів, що із Офісом Президента та Віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук співпрацюють щодо звільнення полонених.
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