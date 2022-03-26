У Рівненській області окупанти поцілили в нафтобазу в місті Дубно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Голова Рівненської Обласної Державної Адміністрації Віталій Коваль у своєму Telegram-каналі повідомив про ворожий обстріл в області. Про це інформує УНН.
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"Сьогодні на Рівненщині пролунали дві повітряні тривоги. Під час першої ЗСУ збили ворожий дрон. Під час другої попали в нафтобазу в місті Дубно", - доповів Віталій Коваль.
Очільник ОДА додав, що збитки встановлюються.
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