У Рівненській області окупанти поцілили в нафтобазу в місті Дубно

Цитата

"Сьогодні на Рівненщині пролунали дві повітряні тривоги. Під час першої ЗСУ збили ворожий дрон. Під час другої попали в нафтобазу в місті Дубно", - доповів Віталій Коваль.

Очільник ОДА додав, що збитки встановлюються.

Нагадаємо

Біля Луцька силами ППО було збито безпілотник. Не виключено, що це могла бути ракета - голова ОВА.

Ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей.