В Ровенской области оккупанты попали в нефтебазу в городе Дубно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Председатель Ровенской Областной Государственной Администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале сообщил о вражеском обстреле в области. Об этом информирует УНН.
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"Сегодня на Ровенщине прозвучали две воздушные тревоги. Во время первой ВСУ сбили вражеский дрон. Во время второй - попали в нефтебазу в городе Дубно", - доложил Виталий Коваль.
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