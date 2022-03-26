В Ровенской области оккупанты попали в нефтебазу в городе Дубно

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"Сегодня на Ровенщине прозвучали две воздушные тревоги. Во время первой ВСУ сбили вражеский дрон. Во время второй - попали в нефтебазу в городе Дубно", - доложил Виталий Коваль.

Глава ОГА добавил, что убытки устанавливаются.

Напомним

Возле Луцка силами ПВО был сбит беспилотник. Не исключено, что это могла быть ракета - голова.

Ракетные удары по Львову: пострадали пять человек.