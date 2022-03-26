Харьковская область: в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы

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"Сегодня в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова. Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи", - говорится в сообщении.

Детали

Глава ОГА добавил, что до сих пор находится в плену оккупантов председатель Циркуновского общины Николай Сикаленко.

"Русские пытаются такими позорными действиями оказывать давление на украинское население. Но жители громад давно показали, что Харьковщина - это Украина!", - передает чиновник.

Олег Синегубов рассказал, что с офисом Президента и вице-премьер-министром Ириной Верещук сотрудничают по освобождению пленных.

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В Ровенской области оккупанты попали в нефтебазу в городе Дубно.

У Луцка силами ПВО был сбит беспилотник. Не исключено, что это могла быть ракета - голова.