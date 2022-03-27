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ВСУ выбили оккупантов из Гусаровки и уничтожили еще один вражеский самолет в Харьковской области

Киев • УНН

 • 177637 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов из Гусаровки и уничтожили еще один вражеский самолет Су-34 в Харьковской области, сообщил председатель Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов в субботу, 27 марта, пишет УНН.

ВСУ выбили оккупантов из Гусаровки и уничтожили еще один вражеский самолет в Харьковской области

Цитата

"Вооруженные Силы Украины выгнали оккупантов еще из одного населенного пункта - из Гусаровки", - указал Синегубов в Telegram.

Детали

Глава ОГА также сообщил, что этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской район.

"ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, на некоторых направлениях перешли в контрнаступление", - отметил Синегубов.

Также, по его словам, продолжаются бои в Изюмском направлении. "Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", - указал он.

Дополнение

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы.

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