Харьковская область: украинские защитники освободили село Ольховка и уничтожили 70 оккупантов

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“Вчера нашим подразделением во время наступательной операции был освобожден населенный пункт Ольховка. В бою было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, 3 единицы техники, затрофеены КШМ (командно-штабная машина) и МТЛБ, а также взято в плен 27 оккупантов", - сообщил Величко.

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Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов из Гусаровки и уничтожили еще один вражеский самолет Су-34 в Харьковской области.