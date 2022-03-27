Харьковская область: украинские защитники освободили село Ольховка и уничтожили 70 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Украинские защитники освободили село Ольховка в Харьковской области, уничтожив при этом около 70 оккупантов. Об этом сообщили командиры батальонов харьковского отделения территориальной обороны "Азов" Константин Немичев и Сергей Величко, передает УНН.
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“Вчера нашим подразделением во время наступательной операции был освобожден населенный пункт Ольховка. В бою было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, 3 единицы техники, затрофеены КШМ (командно-штабная машина) и МТЛБ, а также взято в плен 27 оккупантов", - сообщил Величко.
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