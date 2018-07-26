"Кернел" прагне монополізувати залізницю - експерт

ukru
Ексклюзив
17:08 • 45335 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 88486 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 89405 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 116288 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 96583 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 116774 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 157873 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189474 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 290596 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167186 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.8 м/с
80 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

15:32 • 37879 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

16:00 • 42569 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 40532 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

16:40 • 37196 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 61033 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 116309 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 159993 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 290603 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 221267 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 247693 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 24621 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 48380 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 54175 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 52732 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 67044 перегляди
Актуальне
"Кернел" прагне монополізувати залізницю - експерт

"Кернел" прагне монополізувати залізницю - експерт

Київ • УНН

 • 10603 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. В Україні немає дефіциту вантажних вагонів, але є бажання "Кернел" монополізувати послуги вантажоперевезення на залізниці. Про це в коментарі УНН заявив заступник голови Всеукраїнського аграрного ради (ВАС) Михайло Соколов, коментуючи заяву найбільшого виробника соняшникової олії "Кернел" про замовлення 500 ж/д вагонів за держрахунок.

"Проблема перевезень зерна криється не в вагонах, а в дефіциті тяги. І навіть ті приватні вагони, які є на балансі у вітчизняних компаній, мають мало не в два рази менше обороту, ніж вагони, які належать  "Укрзалізниці" (УЗ). З огляду на той факт, що вагони, які на балансі УЗ, старі, в покупках українськими компаніями даної техніки сенс є. Але не в цьому, ні, напевно, в наступному сезоні це жодним чином серйозно не вплине на вирішення проблеми з перевезенням зерна. Інше питання, якщо "Кернел", купуючи вагони, зможе зробити так, щоб їм давали тягу, а іншим - ні. Тоді у компанії справи складуться прекрасно. У той же час це буде означати, що тягу не дадуть комусь іншому, і цей "хтось інший" не зможе поставити зерно", - пояснив Соколов.

Нагадаємо, 5 липня ВР прийняла законопроект № 7010, який формально стосується "єдиного вікна" на митниці. За фактом же - в документ закладені правки, які дозволяють великим зернотрейдерам купити вагони за рахунок субсидій фермерів. Ініціативу асоціюють з народним депутатом Віталієм Хомутинником на користь його ж агрохолдингу "Кернел".

У самій компанії лобізм заперечують, але документ очікувано вітають, заявляючи, що скористатися програмою можуть всі аграрії.

Не можуть і не хочуть - відповідають в іншому найбільшому агрохолдингу "Нібулон". Раніше передбачалося, що і він скористається преференціями, але там різко висловилися з цього приводу і заявили, що не збираються витрачати гроші Держбюджету на закупівлю зерновозів для компанії.

"Що ми бачимо сьогодні - чергове кулуарне ухвалення рішення на користь тієї або іншої компанії. У цьому питанні наша компанія повністю на стороні товаровиробників, які проти виділення коштів певним торговельним компаніям і фінансовим структурам у вигляді дотації з боку держави при будівництві вагонів", - заявили в "Нібулон".

В Асоціації фермерів теж впевнені, що крім "Кернел" нікому ці правки не потрібні.

"Формально, в програмі дійсно може брати участь будь-хто. По факту - вагон коштує близько 60 тис. дол. середній та малий аграрій не може дозволити собі купити цілий парк вагонів, а купувати кілька одиниць сенсу немає", - заявив Соколов.

За даними самого "Кернел", він вже замовив 500 вагонів на 25 млн доларів, третина суми якої будуть покривати українські платники податків.

Аграрії впевнені, що на лобістську діяльність представника "Кернел" має відреагувати Президент. Вони чекають від Гаранта ветування поправки до закону про "єдине вікно" на митниці, додав Соколов.

"Ось наприклад ЄБРР своєї вердикт з цього приводу виніс. Він закрив фінансування "Кернел" рівно після того, як Всеукраїнська аграрна федерація (ВАФ), куди входить і наша асоціація (ВАС, - ред.), Аграрний союз і Українська аграрна конфедерація написали звернення (в ЄБРР, - ред.) з питанням про те, як ви можете кредитувати компанію, у якої явний конфлікт інтересів, яка має своє представництво у владі? Відповідне звернення було зроблено після прийняття так званих "соєвих правок", - розповів експерт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що афілійований з "Кернел" громадський працівник Мар'ян Заблоцький звинуватив директора ЄБРР в Україні Аджунера Шевки в корупції. На своїй сторінці в Фейсбук він обурився тим, що Шевки очолив Наглядову раду в "Укрзалізниця" шляхом маніпуляцій, як вважає Заблоцький. Зараз пост видалений, але ЗМІ зберегли скріншоти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.52
Bitcoin
$88,143.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.04
Ethereum
$2,075.61