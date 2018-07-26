"Кернел" прагне монополізувати залізницю - експерт

"Проблема перевезень зерна криється не в вагонах, а в дефіциті тяги. І навіть ті приватні вагони, які є на балансі у вітчизняних компаній, мають мало не в два рази менше обороту, ніж вагони, які належать "Укрзалізниці" (УЗ). З огляду на той факт, що вагони, які на балансі УЗ, старі, в покупках українськими компаніями даної техніки сенс є. Але не в цьому, ні, напевно, в наступному сезоні це жодним чином серйозно не вплине на вирішення проблеми з перевезенням зерна. Інше питання, якщо "Кернел", купуючи вагони, зможе зробити так, щоб їм давали тягу, а іншим - ні. Тоді у компанії справи складуться прекрасно. У той же час це буде означати, що тягу не дадуть комусь іншому, і цей "хтось інший" не зможе поставити зерно", - пояснив Соколов.

Нагадаємо, 5 липня ВР прийняла законопроект № 7010, який формально стосується "єдиного вікна" на митниці. За фактом же - в документ закладені правки, які дозволяють великим зернотрейдерам купити вагони за рахунок субсидій фермерів. Ініціативу асоціюють з народним депутатом Віталієм Хомутинником на користь його ж агрохолдингу "Кернел".

У самій компанії лобізм заперечують, але документ очікувано вітають, заявляючи, що скористатися програмою можуть всі аграрії.

Не можуть і не хочуть - відповідають в іншому найбільшому агрохолдингу "Нібулон". Раніше передбачалося, що і він скористається преференціями, але там різко висловилися з цього приводу і заявили, що не збираються витрачати гроші Держбюджету на закупівлю зерновозів для компанії.

"Що ми бачимо сьогодні - чергове кулуарне ухвалення рішення на користь тієї або іншої компанії. У цьому питанні наша компанія повністю на стороні товаровиробників, які проти виділення коштів певним торговельним компаніям і фінансовим структурам у вигляді дотації з боку держави при будівництві вагонів", - заявили в "Нібулон".

В Асоціації фермерів теж впевнені, що крім "Кернел" нікому ці правки не потрібні.

"Формально, в програмі дійсно може брати участь будь-хто. По факту - вагон коштує близько 60 тис. дол. середній та малий аграрій не може дозволити собі купити цілий парк вагонів, а купувати кілька одиниць сенсу немає", - заявив Соколов.

За даними самого "Кернел", він вже замовив 500 вагонів на 25 млн доларів, третина суми якої будуть покривати українські платники податків.

Аграрії впевнені, що на лобістську діяльність представника "Кернел" має відреагувати Президент. Вони чекають від Гаранта ветування поправки до закону про "єдине вікно" на митниці, додав Соколов.

"Ось наприклад ЄБРР своєї вердикт з цього приводу виніс. Він закрив фінансування "Кернел" рівно після того, як Всеукраїнська аграрна федерація (ВАФ), куди входить і наша асоціація (ВАС, - ред.), Аграрний союз і Українська аграрна конфедерація написали звернення (в ЄБРР, - ред.) з питанням про те, як ви можете кредитувати компанію, у якої явний конфлікт інтересів, яка має своє представництво у владі? Відповідне звернення було зроблено після прийняття так званих "соєвих правок", - розповів експерт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що афілійований з "Кернел" громадський працівник Мар'ян Заблоцький звинуватив директора ЄБРР в Україні Аджунера Шевки в корупції. На своїй сторінці в Фейсбук він обурився тим, що Шевки очолив Наглядову раду в "Укрзалізниця" шляхом маніпуляцій, як вважає Заблоцький. Зараз пост видалений, але ЗМІ зберегли скріншоти.