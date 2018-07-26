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“Кернел” стремится монополизировать железную дорогу – эксперт

“Кернел” стремится монополизировать железную дорогу – эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. В Украине нет дефицита грузовых вагонов, но есть желание "Кернел" монополизировать услуги грузоперевозки на железной дороге. Об этом в комментарии УНН заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Михаил Соколов, комментируя заявление крупнейшего производителя подсолнечного масла "Кернел" о заказе 500 ж/д вагонов за госсчет.

"Проблема перевозок зерна кроется не в вагонах, а в дефиците тяги. И даже те частные вагоны, которые имеются на балансе у отечественных компаний, имеют чуть ли не в два раза меньше оборота, чем вагоны, которые принадлежат “Укрзализныце” ( УЗ). Учитывая тот факт, что вагоны, которые на балансе УЗ, старые, в покупках украинскими компаниями данной техники смысл есть. Но ни в этом, ни, наверное, в следующем сезоне это никоим образом серьезно не повлияет на решение проблемы с перевозкой зерна. Другой вопрос, если "Кернел", покупая вагоны, умудрится сделать так, чтобы им давали тягу, а другим - нет. Тогда у компании дела сложатся прекрасно. В то же время это будет означать, что тягу не дадут кому-то другому, и этот "кто-то другой" не сможет поставить зерно", - объяснил Соколов.

Напомним, 5 июля ВР приняла законопроект № 7010, который формально касается "единого окна" на таможне. По факту же - в документ заложены правки, которые позволяют крупным зернотрейдерам купить вагоны за счет субсидий фермеров. Инициативу ассоциируют с народным депутатом Виталием Хомутынником в пользу его же агрохолдинга "Кернел".

В самой компании лоббизм отрицают, но документ ожидаемо приветствуют, заявляя, что воспользоваться программой могут все аграрии.

Не могут и не хотят – парируют в другом крупнейшем агрохолдинге "Нибулон". Ранее предполагалось, что и он воспользуется преференциями, но там резко высказались на этот счет и заявили, что не собираются тратить деньги Госбюджета на закупку зерновозов для компании.

“Что мы видим сегодня — очередное кулуарное принятие решения в пользу той или иной компании. В этом вопросе наша компания полностью на стороне товаропроизводителей, которые против выделения средств определенным торговым компаниям и финансовым структурам в виде дотации со стороны государства при строительстве вагонов”, - заявили в “Нибулон”.

В Ассоциации фермеров тоже уверены, что кроме "Кернел" никому эти правки не нужны.

"Формально, в программе действительно может участвовать кто угодно. По факту - вагон стоит порядка 60 тыс. долл. Средний и малый аграрий не может позволить себе купить целый парк вагонов, а приобретать несколько единиц смысла нет", - заявил Соколов.

По данным самого "Кернел", он уже заказал 500 вагонов на 25 млн долларов, треть суммы которой будут покрывать украинские налогоплательщики.

Аграрии уверены, что на лоббистскую деятельность представителя "Кернел" должен отреагировать Президент. Они ждут от Гаранта ветирования поправки к закону о "едином окне" на таможне, добавил Соколов.

"Вот например ЕБРР своей вердикт по этому поводу вынес. Он закрыл финансирование "Кернел" ровно после того, как Всеукраинская аграрная федерация (ВАФ), куда входит и наша ассоциация (ВАС, - ред.), Аграрный союз и Украинская аграрная конфедерация написали обращение (в ЕБРР, - ред.) с вопросом о том, как вы можете кредитовать компанию, у которой явный конфликт интересов, которая имеет свое представительство во власти? Соответствующее обращение было сделано после принятия так называемых "соевых правок", - рассказал эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что аффилированный с “Кернел” общественник Марьян Заблоцкий обвинил директора ЕБРР в Украине Аджунера Шевки в коррупции. На своей странице в Фейсбук он возмутился тем, что Шевки возглавил Наблюдательный совет в “Укрзализныця” путем манипуляций, как полагает Заблоцкий. Сейчас пост удален, но СМИ сохранили скриншоты.

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