Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 17587 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 6398 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 11117 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 16070 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 22831 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 30211 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 29563 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 25287 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 22273 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
Керівництву Драгобрату повідомили про підозру через загибель туристки: деталі трагедії

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Керівництву гірськолижного курорту Драгобрат на Закарпатті повідомили про підозру у справі загибелі туристки в січні 2025 року. Жінка загинула, вдарившись головою об незахищене металеве загородження після падіння з витягу.

Керівництву Драгобрату повідомили про підозру через загибель туристки: деталі трагедії
Фото: Офіс Генерального прокурора

На Закарпатті повідомили про підозру керівництву гірськолижного курорту Драгобрат у справі за фактом загибелі туристки, що сталось у січні 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, 28-річна жінка, яка була лікаркою з Волинської області, приїхала на відпочинок зі своїми друзями. Під час підйому на витягу вона проїхала близько 350 метрів. Далі жінка не втрималась за трос і стрімко почала ковзвати вниз схилом.

На великій швидкості жінка вдарилась головою об металеве загородження, що не було обладнане захисними матами. Це призвело до того, що вона загинула на місці.

Увага, фото 18+!!!

Під час досудового розслідування було встановлено, що на момент трагедії керівництво курорту:

  • не забезпечило належний технічний стан огороджень;
    • допустило експлуатацію витягу в небезпечних умовах;
      • не організувало роботу аварійно-рятувальної служби на території курорту.

        Керівництву курорту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).

        Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

        Нагадаємо

        Правоохоронці викрили на Закарпатті злочинну групу, яка організувала постачання та збут кокаїну по всій Україні, маскуючи його під пральний порошок.

        Євген Устименко

        СуспільствоКримінал та НП
        Генеральний прокурор (Україна)
        Волинська область
        Закарпатська область
        Україна