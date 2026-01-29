Керівництву Драгобрату повідомили про підозру через загибель туристки: деталі трагедії

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Закарпатті повідомили про підозру керівництву гірськолижного курорту Драгобрат у справі за фактом загибелі туристки, що сталось у січні 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, 28-річна жінка, яка була лікаркою з Волинської області, приїхала на відпочинок зі своїми друзями. Під час підйому на витягу вона проїхала близько 350 метрів. Далі жінка не втрималась за трос і стрімко почала ковзвати вниз схилом.

На великій швидкості жінка вдарилась головою об металеве загородження, що не було обладнане захисними матами. Це призвело до того, що вона загинула на місці.

Увага, фото 18+!!!

Під час досудового розслідування було встановлено, що на момент трагедії керівництво курорту:

не забезпечило належний технічний стан огороджень;

допустило експлуатацію витягу в небезпечних умовах;

не організувало роботу аварійно-рятувальної служби на території курорту.

Керівництву курорту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили на Закарпатті злочинну групу, яка організувала постачання та збут кокаїну по всій Україні, маскуючи його під пральний порошок.