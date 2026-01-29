$42.770.19
Руководству Драгобрата сообщили о подозрении из-за гибели туристки: детали трагедии

Киев • УНН

 • 2376 просмотра

Руководству горнолыжного курорта Драгобрат на Закарпатье сообщили о подозрении по делу гибели туристки в январе 2025 года. Женщина погибла, ударившись головой о незащищенное металлическое ограждение после падения с подъемника.

Руководству Драгобрата сообщили о подозрении из-за гибели туристки: детали трагедии
Фото: Офис Генерального прокурора

На Закарпатье сообщили о подозрении руководству горнолыжного курорта Драгобрат по делу по факту гибели туристки, произошедшей в январе 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, 28-летняя женщина, которая была врачом из Волынской области, приехала на отдых со своими друзьями. Во время подъема на подъемнике она проехала около 350 метров. Далее женщина не удержалась за трос и стремительно начала скользить вниз по склону.

На большой скорости женщина ударилась головой о металлическое заграждение, которое не было оборудовано защитными матами. Это привело к тому, что она погибла на месте.

Внимание, фото 18+!!!

В ходе досудебного расследования было установлено, что на момент трагедии руководство курорта:

  • не обеспечило надлежащее техническое состояние ограждений;
    • допустило эксплуатацию подъемника в небезопасных условиях;
      • не организовало работу аварийно-спасательной службы на территории курорта.

        Руководству курорта объявили о подозрении по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло гибель человека).

        Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

        Напомним

        Правоохранители разоблачили на Закарпатье преступную группу, которая организовала поставку и сбыт кокаина по всей Украине, маскируя его под стиральный порошок.

        Евгений Устименко

        ОбществоКриминал и ЧП
        Генеральный прокурор Украины
        Волынская область
        Закарпатская область
        Украина