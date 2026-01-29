Руководству Драгобрата сообщили о подозрении из-за гибели туристки: детали трагедии
Руководству горнолыжного курорта Драгобрат на Закарпатье сообщили о подозрении по делу гибели туристки в январе 2025 года. Женщина погибла, ударившись головой о незащищенное металлическое ограждение после падения с подъемника.
На Закарпатье сообщили о подозрении руководству горнолыжного курорта Драгобрат по делу по факту гибели туристки, произошедшей в январе 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, 28-летняя женщина, которая была врачом из Волынской области, приехала на отдых со своими друзьями. Во время подъема на подъемнике она проехала около 350 метров. Далее женщина не удержалась за трос и стремительно начала скользить вниз по склону.
На большой скорости женщина ударилась головой о металлическое заграждение, которое не было оборудовано защитными матами. Это привело к тому, что она погибла на месте.
В ходе досудебного расследования было установлено, что на момент трагедии руководство курорта:
надлежащее техническое состояние ограждений;
эксплуатацию подъемника в небезопасных условиях;
работу аварийно-спасательной службы на территории курорта.
Руководству курорта объявили о подозрении по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло гибель человека).
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
