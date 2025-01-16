Керівники українських підприємств прогнозують зростання зарплат - НБУ

Керівники українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців. Про це йдеться в звіті НБУ "Ділові очікування підприємств України", передає УНН.

Підвищилися оцінки респондентів щодо майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 56.5% (у ІІІ кварталі 2024 року – 52.9%) - зазначається в опитуванні.

Зазначається, що найвищі очікування:

за видами економічної діяльності – у підприємств переробної промисловості;

за розміром – у середніх підприємств;

за напрямом діяльності – у підприємств, що здійснюють лише експортні операції;

за регіонами – у підприємств Житомирської області.

Найнижчі очікування:

за видами економічної діяльності – у підприємств добувної промисловості;

за розміром – у малих підприємств;

за напрямом діяльності – у підприємств, що працюють виключно на внутрішньому ринку;

за регіонами – у підприємств Кіровоградської та Сумської областей.

Нагадаємо

Середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у листопаді 2024 року досягла 62 тисяч гривень.