Керівники українських підприємств прогнозують зростання зарплат - НБУ
Київ • УНН
Керівники українських підприємств очікують підвищення витрат на оплату праці до 56.5% у наступні 12 місяців. Найбільше зростання прогнозують у переробній промисловості та на середніх підприємствах.
Керівники українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців. Про це йдеться в звіті НБУ "Ділові очікування підприємств України", передає УНН.
Підвищилися оцінки респондентів щодо майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 56.5% (у ІІІ кварталі 2024 року – 52.9%)
Зазначається, що найвищі очікування:
за видами економічної діяльності – у підприємств переробної промисловості;
за розміром – у середніх підприємств;
за напрямом діяльності – у підприємств, що здійснюють лише експортні операції;
за регіонами – у підприємств Житомирської області.
Найнижчі очікування:
за видами економічної діяльності – у підприємств добувної промисловості;
за розміром – у малих підприємств;
за напрямом діяльності – у підприємств, що працюють виключно на внутрішньому ринку;
за регіонами – у підприємств Кіровоградської та Сумської областей.
Нагадаємо
Середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у листопаді 2024 року досягла 62 тисяч гривень.