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Середня зарплата держслужбовців зросла до 62 тисяч: де отримують більше

Середня зарплата держслужбовців зросла до 62 тисяч: де отримують більше

Київ • УНН

 • 37633 перегляди

Середня зарплата держслужбовців у листопаді зросла до 62 тисяч гривень, що в 3,4 рази перевищує середню по Україні. Найвищі зарплати в Антимонопольному комітеті - 118,7 тисяч гривень.

Середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у листопаді 2024 року досягла 62 тисяч гривень.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів, передає УНН

Як змінилися зарплати

У порівнянні з січнем 2024 року зарплати держслужбовців зросли на 61%. На початку року середня нарахована зарплата 21,7 тисячі чиновників становила 38,6 тисяч гривень.

На сьогодні заробітна плата працівників державних органів у 3,4 раза перевищує середню по країні. Для порівняння, за даними Пенсійного фонду, у вересні середня зарплата по Україні становила 18 тисяч гривень.

 Хто отримує найбільше

Згідно з даними Мінфіну, найвищі середні зарплати зафіксовані в Антимонопольному комітеті — 118,7 тисячі гривень.

Загальна кількість працівників комітету становить 268 осіб, а керівники отримують у середньому 215 тисяч гривень на місяць.

У Міністерстві юстиції, де нещодавно сталося злам державних реєстрів, середня зарплата становить 100,5 тисячі гривень. У відомстві працюють 997 осіб. У Центральній виборчій комісії, попри відсутність виборів у період воєнного стану, середня зарплата становить 97,2 тисячі гривень. Тут працюють 248 осіб, а керівництво отримує в середньому 310,3 тисячі гривень на місяць.

Середня зарплата в Секретаріаті Кабінету міністрів дорівнює 65,5 тисячі гривень. У відомстві працюють 672 особи, а керівники отримують до 132,9 тисячі гривень.

Причини змін

На початку 2024 року уряд ввів нову систему оплати праці держслужбовців, засновану на кваліфікації посад і грейдів.

Основна частина зарплати тепер формується з посадового окладу (70%), тоді як премії становлять лише 30%. Крім того, з 1 січня уряд скоротив кількість вакансій у державному секторі майже на 20 тисяч.

За даними Мінфіну, такі заходи дозволять зекономити близько 8 мільярдів гривень, які планують спрямувати на оборону та безпеку країни.

Нагадаємо

Мінімальна зарплата у 2025 році залишиться на рівні 8000 грн, але через підвищення податків виплати зменшаться. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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