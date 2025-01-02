Середня зарплата держслужбовців зросла до 62 тисяч: де отримують більше
Київ • УНН
Середня зарплата держслужбовців у листопаді зросла до 62 тисяч гривень, що в 3,4 рази перевищує середню по Україні. Найвищі зарплати в Антимонопольному комітеті - 118,7 тисяч гривень.
Середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у листопаді 2024 року досягла 62 тисяч гривень.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів, передає УНН.
Як змінилися зарплати
У порівнянні з січнем 2024 року зарплати держслужбовців зросли на 61%. На початку року середня нарахована зарплата 21,7 тисячі чиновників становила 38,6 тисяч гривень.
На сьогодні заробітна плата працівників державних органів у 3,4 раза перевищує середню по країні. Для порівняння, за даними Пенсійного фонду, у вересні середня зарплата по Україні становила 18 тисяч гривень.
Хто отримує найбільше
Згідно з даними Мінфіну, найвищі середні зарплати зафіксовані в Антимонопольному комітеті — 118,7 тисячі гривень.
Загальна кількість працівників комітету становить 268 осіб, а керівники отримують у середньому 215 тисяч гривень на місяць.
У Міністерстві юстиції, де нещодавно сталося злам державних реєстрів, середня зарплата становить 100,5 тисячі гривень. У відомстві працюють 997 осіб. У Центральній виборчій комісії, попри відсутність виборів у період воєнного стану, середня зарплата становить 97,2 тисячі гривень. Тут працюють 248 осіб, а керівництво отримує в середньому 310,3 тисячі гривень на місяць.
Середня зарплата в Секретаріаті Кабінету міністрів дорівнює 65,5 тисячі гривень. У відомстві працюють 672 особи, а керівники отримують до 132,9 тисячі гривень.
Причини змін
На початку 2024 року уряд ввів нову систему оплати праці держслужбовців, засновану на кваліфікації посад і грейдів.
Основна частина зарплати тепер формується з посадового окладу (70%), тоді як премії становлять лише 30%. Крім того, з 1 січня уряд скоротив кількість вакансій у державному секторі майже на 20 тисяч.
За даними Мінфіну, такі заходи дозволять зекономити близько 8 мільярдів гривень, які планують спрямувати на оборону та безпеку країни.
Нагадаємо
Мінімальна зарплата у 2025 році залишиться на рівні 8000 грн, але через підвищення податків виплати зменшаться.