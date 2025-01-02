Средняя зарплата госслужащих выросла до 62 тысяч: где получают больше
Киев • УНН
Средняя зарплата госслужащих в ноябре выросла до 62 тысяч гривен, что в 3,4 раза превышает среднюю по Украине. Самые высокие зарплаты в Антимонопольном комитете - 118,7 тысяч гривен.
Средняя заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в ноябре 2024 года достигла 62 тысяч гривен.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передает УНН.
Как изменились зарплаты
По сравнению с январем 2024 года зарплаты госслужащих выросли на 61%. В начале года средняя начисленная зарплата 21,7 тысячи чиновников составляла 38,6 тысяч гривен.
На сегодня заработная плата работников государственных органов в 3,4 раза превышает среднюю по стране. Для сравнения, по данным Пенсионного фонда, в сентябре средняя зарплата по Украине составляла 18 тысяч гривен.
Кто получает больше всех
Согласно данным Минфина, самые высокие средние зарплаты зафиксированы в Антимонопольном комитете - 118,7 тысячи гривен.
Общее количество работников комитета составляет 268 человек, а руководители получают в среднем 215 тысяч гривен в месяц.
В Министерстве юстиции, где недавно произошел взлом государственных реестров, средняя зарплата составляет 100,5 тысячи гривен. В ведомстве работают 997 человек. В Центральной избирательной комиссии, несмотря на отсутствие выборов в период военного положения, средняя зарплата составляет 97,2 тысячи гривен. Здесь работают 248 человек, а руководство получает в среднем 310,3 тысячи гривен в месяц.
Средняя зарплата в Секретариате Кабинета министров равна 65,5 тысячи гривен. В ведомстве работают 672 человека, а руководители получают до 132,9 тысячи гривен.
Причины изменений
В начале 2024 года правительство ввело новую систему оплаты труда госслужащих, основанную на квалификации должностей и грейдах.
Основная часть зарплаты теперь формируется из должностного оклада (70%), тогда как премии составляют лишь 30%. Кроме того, с 1 января правительство сократило количество вакансий в государственном секторе почти на 20 тысяч.
По данным Минфина, такие меры позволят сэкономить около 8 миллиардов гривен, которые планируют направить на оборону и безопасность страны.
Напомним,
Минимальная зарплата в 2025 году останется на уровне 8000 грн, но из-за повышения налогов выплаты уменьшатся.