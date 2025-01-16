Руководители украинских предприятий прогнозируют рост зарплат - НБУ
Киев • УНН
Руководители украинских предприятий ожидают повышения расходов на оплату труда до 56.5% в следующие 12 месяцев. Наибольший рост прогнозируют в перерабатывающей промышленности и на средних предприятиях.
Руководители украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Об этом говорится в отчете НБУ "Деловые ожидания предприятий Украины", передает УНН.
Повысились оценки респондентов относительно будущих расходов на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов - 56.5% (в III квартале 2024 года - 52.9%)
Отмечается, что самые высокие ожидания:
по видам экономической деятельности - у предприятий перерабатывающей промышленности;
по размеру - у средних предприятий;
по направлению деятельности - у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;
по регионам - у предприятий Житомирской области.
Самые низкие ожидания:
по видам экономической деятельности - у предприятий добывающей промышленности;
по размеру - у малых предприятий;
по направлению деятельности - у предприятий, работающих исключительно на внутреннем рынке;
по регионам - у предприятий Кировоградской и Сумской областей.
Напомним
Средняя заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в ноябре 2024 года достигла 62 тысяч гривен.