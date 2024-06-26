Керівник ПриватБанку йде з посади
Київ • УНН
Герхард Бьош залишає свій пост Голови Правління ПриватБанку, і банк оголосив про вибір кандидата на посаду нового голови.
Голова правління АТ КБ "ПриватБанк" Герхард Бьош залишає свою посаду. Про це повідомляє Forbes з посиланням на корпоративну розсилку банку, пише УНН.
Наглядова рада "ПриватБанку" оголосила про відбір кандидата на пост нового голови правління банку. Герхард Бьош, який очолював цю посаду останні три роки, залишає посаду, він продовжить виконувати свої до "плавного переходу управління і лідерства у правлінні".
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України затвердив звіт ПриватБанку за 2023 рік і спрямував 80% чистого доходу банку на виплату дивідендів до держбюджету.