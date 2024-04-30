Уряд зобов’язав Приватбанк сплатити до бюджету рекордну суму дивідендів

Кабінет Міністрів України затвердив звіт ПриватБанку за 2023 рік і спрямував 80% чистого доходу банку на виплату дивідендів до держбюджету. Про це йдеться у розпорядженні від 26 квітня 2024 р. № 370-р. , передає УНН.

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Згідно з затвердженим документом:

80 відсотків чистого прибутку Приватбанку в розмірі 30 211,7 млн. гривень будуть спрямовані на виплату дивідендів до державного бюджету;

5 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 888,2 млн. гривень - підуть до резервного фонду;



15 відсотків чистого прибутку в розмірі 5 664,7 млн. гривень - на покриття накопичених збитків минулих років.



За даними Мінфіна, сума дивідендів Приватбанку стане рекордною. Банк заплатив за 2021 рік до держбюджету 28 млрд гривень, за 2022 рік - 19 млрд гривень.

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