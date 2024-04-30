Правительство обязало Приватбанк уплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов

Кабинет Министров Украины утвердил отчет ПриватБанка за 2023 год и направил 80% чистого дохода банка на выплату дивидендов в госбюджет. Об этом говорится в распоряжении от 26 апреля 2024 г. № 370-р, передает УНН.

Детали

Согласно утвержденному документу:

80 процентов чистой прибыли Приватбанка в размере 30 211,7 млн. гривен будет направлены на выплату дивидендов в государственный бюджет;

5 процентов чистой прибыли в размере 1 888,2 млн. гривен - пойдут в резервный фонд;



15 процентов чистой прибыли в размере 5 664,7 млн. гривен - на покрытие накопленных убытков прошлых лет.



По данным Минфина, сумма дивидендов Приватбанка станет рекордной. Банк заплатил за 2021 год в госбюджет 28 млрд гривен, за 2022 год - 19 млрд гривен.

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