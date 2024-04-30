Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало апреля достиг 5,9 трлн грн или 151 млрд долл., выросши за месяц в гривневом эквиваленте на 7,9%, а в долларовом - на 5,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Минфина.

Детали

"По состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5 924,25 млрд грн, или 151,05 млрд долл. США", - сообщили в Минфине.

Государственный и гарантированный государством внешний долг, как сообщается, достиг 4 239,53 млрд грн (71,56% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 108,09 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1 684,73 млрд грн (28,44%) или 42,95 млрд долл. США.

Указано, что в течение марта 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 434,31 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 7,36 млрд долл. США.

Львиная доля госдолга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров - Минфин