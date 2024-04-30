Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  27992 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  38813 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  104295 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  138451 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  147453 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  203693 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168457 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187134 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161210 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143028 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Новости по теме
Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн

Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн

  •  6888 просмотра
Ремонт "синей ветки" столичного метро: начат демонтаж тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская"

Ремонт "синей ветки" столичного метро: начат демонтаж тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская"

  •  9092 просмотра
Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла

Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла

  •  8940 просмотра
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Эксклюзив

  •  38813 просмотра
ГПСУ: Сумщина - это то направление, где враг активно проводит свою диверсионную деятельность

ГПСУ: Сумщина - это то направление, где враг активно проводит свою диверсионную деятельность

  •  11127 просмотра
Разоблаченному на взятке главе райсуда в Днепропетровской области Бурхану сообщили о подозрении - НАБУ

Разоблаченному на взятке главе райсуда в Днепропетровской области Бурхану сообщили о подозрении - НАБУ

  •  9933 просмотра
Лидеры Чехии призвали к расширению ЕС как "геостратегической необходимости"

Лидеры Чехии призвали к расширению ЕС как "геостратегической необходимости"

  •  12047 просмотра
Украинцы до сих пор больше возвращаются из-за границы перед Пасхой, чем выезжают, но показатели уменьшились с выходных

Украинцы до сих пор больше возвращаются из-за границы перед Пасхой, чем выезжают, но показатели уменьшились с выходных

  •  10169 просмотра
Атака на Харьков: россияне в очередной раз атаковали объект "Укрзализныци": погиб железнодорожник

Атака на Харьков: россияне в очередной раз атаковали объект "Укрзализныци": погиб железнодорожник

  •  11734 просмотра
Зеленский считает, что Украина будет в НАТО только после победы

Зеленский считает, что Украина будет в НАТО только после победы

  •  14113 просмотра

Популярные

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае

  •  61854 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

  •  103495 просмотра
В Крыму ночью громкие взрывы прогремели в пяти районах: что известно

В Крыму ночью громкие взрывы прогремели в пяти районах: что известно

  •  52922 просмотра
В Киеве произошло ДТП на Васильковской: затруднено движение транспорта

В Киеве произошло ДТП на Васильковской: затруднено движение транспорта

  •  104670 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

  •  133587 просмотра
30 апреля: Международный день джаза, День прически, День прически

30 апреля: Международный день джаза, День прически, День прически

  •  117789 просмотра

Публикации

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

  •  103495 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

  •  133587 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  169808 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  173493 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  313663 просмотра

Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало апреля достиг $151 млрд, увеличившись на 5,1% в долларовом эквиваленте и на 7,9% в гривневом эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономика •   •  6888 просмотра
Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн

Ремонт "синей ветки" столичного метро: начат демонтаж тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская"

На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве начался демонтаж железобетонных тюбингов.

Общество •   •  9092 просмотра
Ремонт "синей ветки" столичного метро: начат демонтаж тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская"

Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла

Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла, которого ранее обвинили в нарушении равноправия и оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.

Криминал и ЧП •   •  8940 просмотра
Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Арка Свободы украинского народа (бывшая Арка Дружбы народов) в Киеве является собственностью территориальной общины Киева, а уполномоченным органом является Департамент культуры Киевского городского совета, который может принять решение о ее потенциальном демонтаже, поскольку она уже не имеет статуса памятника архитектуры.

политика •   •  38813 просмотра
Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

ГПСУ: Сумщина - это то направление, где враг активно проводит свою диверсионную деятельность

По словам представителя Государственной пограничной службы, Сумская область остается регионом, где враг проявляет наибольшую диверсионную активность. Там с определенной периодичностью осуществляются попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника.

Война •   •  11127 просмотра
ГПСУ: Сумщина - это то направление, где враг активно проводит свою диверсионную деятельность

Разоблаченному на взятке главе райсуда в Днепропетровской области Бурхану сообщили о подозрении - НАБУ

Председателю одного из районных судов Днепропетровской области и его сообщнику сообщили о подозрении в получении взятки в 2 500 долларов США за снятие ареста с имущества, изъятого в уголовном производстве.

Криминал и ЧП •   •  9933 просмотра
Разоблаченному на взятке главе райсуда в Днепропетровской области Бурхану сообщили о подозрении - НАБУ

Лидеры Чехии призвали к расширению ЕС как "геостратегической необходимости"

Через двадцать лет после вступления в ЕС Чешская Республика призвала к новому раунду расширения, чтобы включить страны Западных Балкан, Украину, Молдову и Грузию, мотивируя это "геостратегической необходимостью", чтобы предотвратить их попадание под российское влияние.

политика •   •  12047 просмотра
Лидеры Чехии призвали к расширению ЕС как "геостратегической необходимости"

Украинцы до сих пор больше возвращаются из-за границы перед Пасхой, чем выезжают, но показатели уменьшились с выходных

Более 110 000 человек пересекли украинскую границу в субботу и 105 000 - в воскресенье, причем значительное предпочтение отдавалось въезду в Украину, прежде всего гражданами Украины.

Общество •   •  10169 просмотра
Украинцы до сих пор больше возвращаются из-за границы перед Пасхой, чем выезжают, но показатели уменьшились с выходных

Атака на Харьков: россияне в очередной раз атаковали объект "Укрзализныци": погиб железнодорожник

В результате российской атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Харькове погиб монтер пути, еще одна железнодорожница травмировалась.

Война •   •  11734 просмотра
Атака на Харьков: россияне в очередной раз атаковали объект "Укрзализныци": погиб железнодорожник

Зеленский считает, что Украина будет в НАТО только после победы

Президент Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО только после победы в полномасштабной войне, которую начала россия.

Война •   •  14113 просмотра
Зеленский считает, что Украина будет в НАТО только после победы