Держборг України наблизився до 6 трлн грн
Київ • УНН
Державний та гарантований державою борг України на початок квітня сягнув $151 млрд, збільшившись на 5,1% в доларовому еквіваленті та на 7,9% в гривневому еквіваленті порівняно з попереднім місяцем.
Державний та гарантований державою борг України на початок квітня сягнув 5,9 трлн грн або 151 млрд дол., зрісши за місяць у гривневому еквіваленті на 7,9%, а у доларовому - на 5,1%. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Мінфіну.
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"Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 5 924,25 млрд грн, або 151,05 млрд дол. США", - повідомили у Мінфіні.
Державний та гарантований державою зовнішній борг, як повідомляється, сягнув 4 239,53 млрд грн (71,56% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 108,09 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 684,73 млрд грн (28,44%) або 42,95 млрд дол. США.
Вказано, що протягом березня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 434,31 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 7,36 млрд дол. США.
Левова частка держборгу України складається з довгострокових пільгових кредитів від міжнародних партнерів – Мінфін19.02.24, 19:08 • 29482 перегляди