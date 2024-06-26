Председатель правления АО КБ "ПриватБанк" Герхард Беш покидает свой пост. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на корпоративную рассылку банка, пишет УНН.

Наблюдательный совет "ПриватБанка" объявил об отборе кандидата на пост нового председателя правления банка. Герхард Беш, возглавлявший эту должность последние три года, покидает должность, он продолжит выполнять свои до "плавного перехода управления и лидерства в правлении".

Напомним

Кабинет Министров Украины утвердил отчет Приватбанка за 2023 год и направил 80% чистого дохода банка на выплату дивидендов в госбюджет.