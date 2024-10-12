Казахстанська фондова біржа розірвала відносини з мосбіржею
Київ • УНН
KASE припинила відносини з MOEX, яка потрапила під санкції США. Московська біржа вийшла зі складу акціонерів KASE, продавши свою частку 13,1% двом новим учасникам.
московська біржа (MOEX), яка потрапила під американські санкції, у п’ятницю вийшла зі складу акціонерів Казахстанської фондової біржі (KASE). Про це повідомляє Forbes Kazakhsta, пише УНН.
Казахстанська фондова біржа повідомляє про припинення відносин із МОЕХ, які ґрунтувалися на угоді про стратегічне співробітництво, підписаній біржами 10 жовтня 2018 року, і пов’язаних з нею угодах,
Зазначається, що раніше частка МОЕХ в акціонерному капіталі Казахстанської фондової біржі становила 13,1%.
Після того, як 11 жовтня Московська біржа зникла із реєстру тримачів акцій KASE, у переліку акціонерів з’явилися два нових учасники: ООО "ТЕТІС Кепітал" (8,5%) та ООО "Баланс Ессет Менеджмент (4,6%). Як пише видання, Московська біржа самостійно обирала компанії, яким передала свій пакет акцій.
Також стало відомо, що із 30 вересня зі складу ради директорів KASE вийшов представник МОЕХ Володимир Крекотень.
Нагадаємо
Президент Казахстану Токаєв заявив, що росія "непереможна у військовому сенсі". Він підтримав мирний план Китаю і Бразилії щодо України та закликав розглянути всі мирні ініціативи для припинення бойових дій.