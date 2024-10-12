Казахстанская фондовая биржа разорвала отношения с мосбиржей

KASE прекратила отношения с MOEX, которая попала под санкции США. Московская биржа вышла из состава акционеров KASE, продав свою долю 13,1% двум новым участникам.

Московская биржа (MOEX), которая попала под американские санкции, в пятницу вышла из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE). Об этом сообщает Forbes Kazakhsta, пишет УНН. Казахстанская фондовая биржа сообщает о прекращении отношений с МОЭХ, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях, - заявили в KASE. Отмечается, что ранее доля МОЭХ в акционерном капитале Казахстанской фондовой биржи составляла 13,1%. После того, как 11 октября Московская биржа исчезла из реестра держателей акций KASE, в перечне акционеров появились два новых участника: ООО "ТЕТИС Кэпитал" (8,5%) и ООО "Баланс Эссет Менеджмент (4,6%). Как пишет издание, Московская биржа самостоятельно выбирала компании, которым передала свой пакет акций. Также стало известно, что с 30 сентября из состава совета директоров KASE вышел представитель МОЭХ Владимир Крекотень. Напомним Президент Казахстана Токаев заявил, что россия "непобедима в военном смысле". Он поддержал мирный план Китая и Бразилии по Украине и призвал рассмотреть все мирные инициативы для прекращения боевых действий.