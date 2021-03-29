Катастрофа літака МАУ: Україна повідомила про подальші кроки після публікації спірного іранського звіту

Так, 19 березня у МЗС заявили, що Україна донесла свою позицію до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) щодо оприлюдненого Іраном технічного звіту щодо PS752.

Цитата:

“Позиція, яку висловив уряд України з цього питання, широко поділяється всіма нашими партнерами, можна сказати, усім цивілізованим світовим співтовариством. Більше того, це був чи не єдиний раз, коли представник Ірану в ІКАО навіть не попросив слово, щоб захистити позицію своєї держави”, — зазначив Єнін.

“Безумовно, ми на цьому не зупинимось, ми будемо рухатись далі”, — додав він.

Деталі

Зі слів дипломата, протягом найближчих днів очікується conference-call міністрів закордонних справ усіх країн, які постраждали внаслідок зазначеної авіакатастрофи (Україна, Канада, Афганістан, Швеція і Велика Британія).

“Ми будемо обговорювати подальші спільні кроки. Безумовно, одним з напрямків такого діалогу буде оцінка можливостей внесення змін до положень міжнародних конвенцій, які регулюють відповідно технічні розслідування, оскільки ми бачимо, наскільки складно змусити державу-члена Конвенції сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань, якщо держава ухиляється від співпраці”, — повідомив Єнін.

Він зауважив, що це — не просто питання справедливості щодо загиблих рейсу PS752, але і безпека майбутніх авіаційних перевезень, оскільки технічний звіт має на меті вироблення рекомендацій щодо подальшого вдосконалення системи безпеки польотів.

“Відповідно, якщо ти не спромігся встановити ключові причини катастрофи, то і всі рекомендації щодо покращення системи безпеки авіасполучення так само будуть іррелевантними”, — додав він.

Що було раніше

Тиждень тому організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака в околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”.

Україна назвала цей звіт “збіркою маніпуляцій”.

Катастрофа літака МАУ

Рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана зранку 8 січня 2020 року. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців.

Іранські війська 11 січня повідомили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.