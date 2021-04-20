Карантинні 8 тисяч для бізнесу: на допомогу подалися вже 100 тис. осіб

Деталі

Президент Володимир Зеленський вказав, що якщо зараз зареєструвати звернення на порталі, "уже цього місяця" можна отримати фінансову допомогу від держави.

"Після реєстрації через мобільний додаток або Єдиний портал державних послуг “Дія” малі підприємці та їхні працівники, які перебувають у “червоних” карантинних зонах та діяльність яких постраждала від запроваджених обмежень, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень", - запевнили в Офісі Президента.

Крім гарантованої державою допомоги, вони зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення. До цього закликав місцеву владу і Президент.

"На сьогодні вже близько 100 тис. осіб подали відповідні заявки", - відзначили в пресслужбі ОП.

При цьому Зеленський констатував, що "малий і середній бізнес – одна з головних складових нашої економіки" і "створює близько 7 мільйонів робочих місць".

Що було раніше

Закон про підтримку малого бізнесу і людей у “червоних” зонах карантинних обмежень набув чинності у п’ятницю, 9 квітня.

Доступ до подачі заявки на допомогу у “Дії” обіцяли вже з 12 квітня, однак, перенесли на тиждень.

Доповнення

Минулого року також діяла така допомога. Згідно з опитуванням, тоді лише 36% з опитаних підприємців звернулися до держави за матеріальною підтримкою у 8 тисяч. Більшість підприємців, яким підтвердили виплату, а саме 33% отримали кошти через тиждень після успішної подачі заяви. Тільки 3% ФОПів повідомили, що фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень допоможе компенсувати їх збитки від впровадження локдауну, тоді як 84% вважають такі кошти недостатніми.

Серед тих, кому не вдалося отримати допомогу, більшість, а саме 59% отримали відмову через невідповідність підприємства КВЕДам, яким вона виплачувалася. Ще 12% через те, що ФОП є одночасно найманим працівником, 9% — через технічні проблеми з платформою “Дія”, серед інших причин — зупинка діяльності, несплата ЄСВ протягом останніх 3 місяців, тільки що відкритий ФОП.

Загальний обсяг наданої торік одноразової матеріальної допомоги у 8 тис. грн становив 3,85 млрд гривень, з яких наймані працівники отримали 1,85 млрд грн, фізичні особи — підприємці — 2,0 млрд гривень.