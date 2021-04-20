Карантинные 8 тысяч для бизнеса: на помощь подались уже 100 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На портале государственных услуг "Дия" началась регистрация заявок на получение государственной помощи для физических лиц - предпринимателей и наемных работников, прекративших работу в "красных" зонах с усиленным карантином из-за распространения коронавируса. На сегодня уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.
Детали
Президент Владимир Зеленский указал, что если сейчас зарегистрировать обращение на портале, "уже в этом месяце" можно получить финансовую помощь от государства.
"После регистрации через мобильное приложение или Единый портал государственных услуг "Дия" малые предприниматели и их работники, находящиеся в "красных" карантинных зонах и деятельность которых пострадала от введенных ограничений, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен", - заверили в Офисе Президента.
Кроме гарантированного государством помощи, они смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение. К этому призвал местные власти и Президент.
"На сегодняшний день уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки", - отметили в пресс-службе ОП.
При этом Зеленский констатировал, что "малый и средний бизнес - одна из главных составляющих нашей экономики" и "создает около 7 миллионов рабочих мест".
Что было ранее
Закон о поддержке малого бизнеса и людей в "красных" зонах карантина вступил в силу в пятницу, 9 апреля.
Доступ к подаче заявки на помощь в "Дии" обещали уже с 12 апреля, однако, перенесли на неделю.
Дополнение
В прошлом году также действовала такая помощь. Согласно опросу, тогда лишь 36% опрошенных предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой в 8 тысяч. Большинство предпринимателей, которым подтвердили выплату, а именно 33%, получили средства через неделю после успешной подачи заявления. Только 3% ФЛП сообщили, что финансовая помощь в размере 8 тысяч гривен поможет компенсировать их убытки от внедрения локдауна, тогда как 84% считают такие средства недостаточными.
Среди тех, кому не удалось получить помощь, большинство, а именно 59% получили отказ из-за несоответствия предприятия КВЭД, которым она выплачивалась. Еще 12% из-за того, что ФЛП является одновременно наемным работником, 9% - из-за технических проблем с платформой "Дия", среди других причин - остановка деятельности, неуплата ЕСВ в течение последних 3 месяцев, только что открытый ФЛП.
Общий объем предоставленной в прошлом году единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели - 2,0 млрд гривен.