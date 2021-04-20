Карантинные 8 тысяч для бизнеса: на помощь подались уже 100 тыс. человек

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На портале государственных услуг "Дия" началась регистрация заявок на получение государственной помощи для физических лиц - предпринимателей и наемных работников, прекративших работу в "красных" зонах с усиленным карантином из-за распространения коронавируса. На сегодня уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.