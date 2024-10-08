Капітан збірної України Ярмоленко провів 500-й матч у складі українських команд

Матч 9-го туру "Динамо" - "Кривбас" став для капітана збірної України та віцекапітана "біло-синіх Андрія Ярмоленка 500 у складі українських команд у всіх турнірах. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Української прем’єр-ліги.

Деталі

Матч 9-го туру "Динамо" - "Кривбас" став для ветерана столичного клубу Андрія Ярмоленка ювілейним, 500-м, проведеним в складі українських команд у всіх турнірах - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ярмоленко в чемпіонаті України провів 252 гри, в Кубку України - 29, у єврокубках - 89, в Суперкубку України - 6, за національну збірну України - 124.

Перша гра Ярмоленка на топ-рівні відбулася 11 серпня 2006 року в складі чернігівської "Десни" в кубковій гостьовій грі з тернопільською Нивою".

В активі Ярмоленка 195 голів, з яких 109 - в УПЛ (до рекорду чемпіонату залишається 15 голів), 19 - в Кубку, 21 - у єврокубках та 46 - в збірній.

Крім того, капітан збірної став 10-м гравцем, який підкорив позначку у 500 матчів. Одноосібним лідером за кількістю зіграних матчів у складі українських команд є нинішній тренер Ярмоленка Олександр Шовковський.

Доповнення

Київське "Динамо" у 9 турі переграло криворізький "Кривбас" на своєму полі з рахунком - 2:1. Ярмоленко провів на полі 62 хвилини, після чого був замінений на Владислава Кабаєва.

Після гри стало відомо, що причиною заміни стало рецидив травми чотириголового м'яза стегна, тому Ярмоленко не зіграє у поєдинках за національну збірну проти Грузії та Чехії.

Нагадаємо

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй-2024/2025 проти Чехії та Грузії. До команди знову викликано Олексія Гуцуляка та Богдана Михайліченка, дебютний виклик отримав Дмитро Криськів, а капітан команди Андрій Ярмоленко потрапив лише до резервного списку.

Також через травми інших киян Олександра Піхальонка та Володимира Бражка, дебютні виклики отримали нині кращий бомбардир УПЛ Олександр Назаренко (ФК "Полісся") та Іван Калюжний (ФК "Олександрія").