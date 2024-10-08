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Капитан сборной Украины Ярмоленко провел 500-й матч в составе украинских команд

Капитан сборной Украины Ярмоленко провел 500-й матч в составе украинских команд

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 16:24  •  4047 просмотра

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Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко сыграл 500-й матч за украинские команды во всех турнирах. Он стал 10-м игроком, который достиг этой отметки, забив 195 голов в своей карьере.

Матч 9-го тура «Динамо» - «Кривбасс» стал для капитана сборной Украины и вице-капитана «бело-синих» Андрея Ярмоленко 500 в составе украинских команд во всех турнирах. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской премьер-лиги.

Детали

Матч 9-го тура «Динамо» - «Кривбасс» стал для ветерана столичного клуба Андрея Ярмоленко юбилейным, 500-м, проведенным в составе украинских команд во всех турнирах

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Ярмоленко в чемпионате Украины провел 252 игры, в Кубке Украины - 29, в еврокубках - 89, в Суперкубке Украины - 6, за национальную сборную Украины - 124.

Первая игра Ярмоленко на топ-уровне состоялась 11 августа 2006 года в составе черниговской «Десны» в кубковой гостевой игре с тернопольской Нивой».

В активе Ярмоленко 195 голов, из которых 109 - в УПЛ (до рекорда чемпионата остается 15 голов), 19 - в Кубке, 21 - в еврокубках и 46 - в сборной.

Кроме того, капитан сборной стал 10-м игроком, который покорил отметку в 500 матчей. Единоличным лидером по количеству сыгранных матчей в составе украинских команд является нынешний тренер Ярмоленко Александр Шовковский.

Дополнение

Киевское «Динамо» в 9 туре переиграло криворожский «Кривбасс» на своем поле со счетом - 2:1. Ярмоленко провел на поле 62 минуты, после чего был заменен на Владислава Кабаева.

После игры стало известно, что причиной замены стало рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра, поэтому Ярмоленко не сыграет в поединках за национальную сборную против Грузии и Чехии.

Напомним,

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций-2024/2025 против Чехии и Грузии. В команду снова вызваны Алексей Гуцуляк и Богдан Михайличенко, дебютный вызов получил Дмитрий Крыськив, а капитан команды Андрей Ярмоленко попал только в резервный список.

Также из-за травм других киевлян Александра Пихаленка и Владимира Бражко, дебютные вызовы получили ныне лучший бомбардир УПЛ Александр Назаренко (ФК «Полесье») и Иван Калюжный (ФК «Александрия»).

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
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