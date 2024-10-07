Три нічиї в турі, покер Судакова, сенсація у Рівному - результат 9 туру УПЛ

Вирвана перемога "Чорноморця" на останніх хвилинах, п’ята нічия "Колоса" та "Інгульця", розгром у Львові із покером Судакова, сенсаційна перемога "Вереса" вдома над "Зорею", драматична розв’язка в Олександрії - так завершився черговий 9 тур Української прем’єр ліги. УНН вирішив розповісти результати, нові досягнення та чим запам’ятається черговий тур УПЛ перед міжнародною паузою.

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"Оболонь" продовжує лихоманити

В першому матчі 9 туру до одеського "Чорноморця" завітала київська "Оболонь", яка в минулому турі нарешті здобула першу перемогу в УПЛ. Початок поєдинку видався доволі цікавим, чого лише вартує момент вже на 23-ій секунді "Оболоні", коли Удод ледве не "скосив" м’яч у власні ворота. Захисника виручив Рудько. На 33-ій хвилині "Оболонь" організувала красиву комбінацію, яку в один дотик завершував Тарануха, але моряків врятувала стійка.

По перерві "Чорноморець" дещо оговтався та почав відповідати "Оболоні" своїми моментами, але м’яч відверто не йшов у ворота. Матч йшов до нічиєї, поки своє слово не сказав новачок одеситів Ілля Шевцов, який вийшов на заміну на 85-ій, а вже через дві хвилини забив дебютний гол за "Чорноморець".

Дмитро Хобленко прорвався флангом, прострілив до штрафного, де ніким неприкритий Шевцов переправив м’яч у ворота пивоварів, встановивши остаточний рахунок на табло - 1:0.

"Оболонь" продовжує перебувати на передостанньому місці, а "моряки" піднялися з 11 на 8 місце.

Сухі нулі у Львові

В іншому матчі п’ятниці до львівських "Карпат" завітав "Інгулець", який ще у цьому сезоні не знає смаку перемог. До екватора першого тайму "Інгулець" мав купу своїх моментів, які так і не вдалося реалізувати. До 30 хвилини гра дещо вирівнялася і "Карпатам" навіть вдалося забити, але гол Очеретька був скасований через офсайд у Невеса.

За хвилину міг забивати вже Невес, але Паламарчук потягнув м’яч з-під стійки. "Інгулець" відповів за декілька хвилин, коли Малиш з кількох метрів пробив точнісінько у стійку.

Другий тайм розпочався відразу ж атаками обох команд. Спочатку Малиш пробивав у падінні, але виручив голкіпер "Карпат", а вже за декілька хвилин Чачуа ледь не відкрив рахунок в матчі, влучивши у стійку, а ще за дві хвилини забив, але арбітр знову скасував взяття воріт через офсайд.

На 80-ій хвилині тотальне невезіння "Карпат" продовжилося, коли "леви" заробили пенальті, але Невес не зміг переграти Паламарчука. Матч так і завершився "сухими нулями" на табло.

Вольова перемога "Вереса" вдома

В першому матчі суботи до рівненського "Вересу" приїхала луганська "Зоря". Старт поєдинку став шоком для "Вересу". Спочатку Мрвальєвіч змарнував момент, коли не скористався передачею Луана в центр штрафного, а луганці ж одразу відповіли голом – Антюх прорвався флангом і прострілив, а Горбач замкнув ближню стійку - 1:0 вже на 9-ій хвилині.

Але "Верес" не став відсиджуватися в обороні і вже рівнянам вдалося зрівняти рахунок через 9 хвилин. Мрвальєвіч із другого поверху замкнув навіс Протасевича з правого флангу.

На 37-ій хвилині "Зорі" вдалося вийти вперед, але гол був забитий після свистка.

У дебюті другої половини команди обмінялися небезпечними моментами. Спочатку Вантух пробив вище воріт, а рівнянин Сікейра під кутом пробив у руки голкіперу. На 54-й хвилині "Верес" все ж таки повів у рахунку – Сікейра проштовхнув уперед на Луана, той змістився в центр і забив потужним низовим ударом. "Зоря" могла ж зрівняти рахунок одразу, але удар Антюха прийняла на себе поперечка.

До кінця поєдинку "Вересу" вдавалося "гасити" атаки "Зорі", а поєдинок так і завершився із рахунком - 2:1 на користь колективу із Рівного.

Битва за лідерські позиції із драматичною розв’язкою у кінці матчу

Ще один матч суботи провели "Олександрія", до якої завітав "Рух". "Рух" після міжнародної паузи дещо загальмував, а от "Олександрія" продовжувала нав’язувати боротьбу київському "Динамо" за найвищі місця в таблиці.

Обидві команди почали активно і вже на 15 хвилині Кампуш ледве не зрізав м’яч у ворота своєї команди. "Олександрія" відповіла ударом Бєляєва у руки воротарю. Вже за декілька хвилин удар Філіппова простистів над дев’яткою воріт "Руху".

Також у першому таймі було ще декілька моментів у "Олександрії", але воротар вдало діяв на лінії воріт.

У другому таймі моментів стало ще менше, але кінцівка перевернула поєдинок з ніг на голову. На 99-ій хвилині голкіпер "Руху" Ледвій, який кілька разів врятував свою команду від пропущеного голу, віддав неточну передачу в центр поля, яку перехопив Філіппов, проскочив захисника і пробив повз воротаря - 1:0. Здавалося, що "Олександрії" вдасться зберегти перевагу, але арбітр був іншої думки. На 93-ій хвилині Кампуш в неігровому епізоді наступив на ногу Ігорю Краснопіру. Арбітр 5 хвилин переглядава ВАР, але зрештою прийняв рішення призначити пенальті у ворота "Олександрії", який реалізував постраждалий - 1:1.

"Колос" продовжує колекціонувати нічиї

Ще в одному матчі суботи до "Колоса" завітав столичний "Лівий берег". Скоріше цю нічию кияни можуть записати собі в актив, адже за 90 хвилин поєдинку не завдали жодного удару по воротах.

Вся гра проходила у штрафному "Лівого берега", але "хліборобам" так і не вдалося забити, хоча Третяков міг відкрити рахунок, але м’яч влучив в штангу, а далі Механів відбив м’яч ногами. На 81-ій Демченко міг виводити "Колос" вперед, але удар прийняла поперечка.

Кияни вдало відбивалися та не дали забити гол у свої ворота. Фінальний свисток зафіксував "сухі нулі", які стали вже 5 для "Колоса". Така ж сама кількість нічиїх у "Інгульця".

Шедевр Смолякова допоміг "Поліссю" переграти "Ворсклу"

В першому матчі неділі до житомирського "Полісся" завітала полтавська "Ворскла". Зазначимо, що перед стартом матчу "Полісся" привітало свого вже колишнього гравця Василя Грицука, який перейшов на тренерську роботу в житомирський колектив.

На старті матчі першу нагоду відзначитися мали гості після сольного проходу та удару від Ієде, але в останній момент Смоляков вибив м’яч з самої лінії воріт. Житомиряни довго наважувалися на відповідь, але спершу створили не надто небезпечну нагоду з ударом Мельниченка, який пройшов вище цілі. Але згодом в команді Ашура активність відзначився Луіфер - Назаренко врятував м’яч на самій лінії, перекинув захисника полтавчан прямо на форварда, який з кількох метрів розстріляв ворота Ісенка.

Вже за 8 хвилин Пердута, не зустрівши спротиву з боку захисників "вовків, прорвався флангом та прострілив до штрафного прямо на Кане, який влучив точно під поперечину воріт Волинця – 1:1.

В другому таймі не можна було виділити якусь із команд. Обидві гостро атакували, але до 71 хвилини було без голів, поки Смоляков, який врятував у першому таймі, не забив гол-красень, який може позмагатися за кращий гол туру. Богдан Лєднєв подав кутовий, м’яч після виносу відскочив до Смолякова та не зустрівши спроти з боку захисників "Ворскли" зміг прийняти м’яч, протягнути кілька метрів та потужно, а головне влучно пробити по воротах Ісенка - 2:1.

Матч так і завершився перемогою "Полісся".

Декласування "ЛНЗ" із покером Судакова

В другому матчі неділі донецький "Шахтар" повністю декласував черкаський "ЛНЗ". "Гірники" вийшли вперед уже на 12-й хвилині - після красивої комбінації та гри у п’яточки Георгій Судаков з-за меж штрафного з носка пробив у ближню стійку, а вже від неї м'яч влетів у сітку воріт - 1:0.

Вже за 13 хвилин відзначився Зубков - Судаков віддав розрізну на забігання Зубкову, який випередив захисників та пробив точнісінько над голкіпером - 2:0. На старті другого тайму донеччани зняли всі питання щодо переможця матчу - спочатку Судаков пробив точнісінько у кут - 3:0. За три хвилини Невертон на фланзі накрутив захисника, пробіг флангом та прострілив до штрафного, де опинився ніким не прикритий Судаков, який спокійно пробив - 4:0.

Вже за 4 хвилини Судаков оформив покер, відгукнувшись на добивання - 5:0. Все ж таки "ЛНЗ" вдалося забити і свій гол престижу, хоч і з другої спроби. Черкаський колектив отримав право на пенальті, але забити його вдалося лише з другої спроби. Спочатку Різник потягнув удар Шота Нонікашвілі, але арбітр вказав перебити, адже кіпер донеччан вийшов до удару за лінію воріт. З другої спроби грузинський форвард все ж таки забив, хоч і Різник був близьких до відбиття удару, а фінальний свисток зафіксував розгром - 5:1.

"Динамо" завдяки швидкому голу Рубчинського здобуває перемогу

В заключному матчі туру до київського "Динамо" завітав криворізький "Кривбас". Півзахисник киян Валентин Рубчинський вже на 5-ій хвилині відкрив рахунок - Тимчик прострілив до штрафного, Герерро невдало прийняв м’яч, але той відлетів на Рубчинського, який спочатку пробив у захисника, а вже з другої спроби все ж таки забив гол - 1:0. До слова, це вже другий гол поспіль Рубчинського.

Через 15 хвилин підопічні Шовковського могли подвоювати перевагу – Герреро наважився на дальній удар, але кіпер гостей зумів перевести м'яч на кутовий. Завдяки цьому стандарту Динамо отримало право на пенальті, коли м’яч після удару Попова влучив у руку захисника "Кривбасу". Капітан киян Віталій Буяльський реалізував пенальті, але Кліщук був близьким, щоб врятувати команду.

Після такого холодного душу "Кривбас" дещо активізувався і під завісу першого тайму навіть забив - після подачі Задераки Михавко випадково зрізав м'яч у власні ворота - 2:1.

У другому таймі моменти мали обидва клуби, але рахунок до фінального свистка не змінився.

Після чергового туру "Динамо" продовжує лідирувати, "Полісся" посунуло "Олександрію" з 2 на 3 місце, а "Ворскла" приблизилася до зони вильоту.