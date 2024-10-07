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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 06:43  •  43154 просмотра

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В 9 туре УПЛ состоялись три ничьи, «Черноморец» вырвал победу на последних минутах, а «Шахтер» разгромил «ЛНЗ» с покером Судакова. «Динамо» сохраняет лидерство в турнирной таблице.

Вырванная победа "Черноморца" на последних минутах, пятая ничья "Колоса" и "Ингульца", разгром во Львове с покером Судакова, сенсационная победа "Вереса" дома над "Зарей", драматическая развязка в Александрии - так завершился очередной 9 тур Украинской премьер-лиги. УНН решил рассказать результаты, новые достижения и чем запомнится очередной тур УПЛ перед международной паузой. 

Детали

"Оболонь" продолжает лихорадить 

В первом матче 9 тура одесского "Черноморца" посетила киевская "Оболонь", которая в прошлом туре наконец-то одержала первую победу в УПЛ. Начало поединка показалось довольно интересным, чего только стоит момент уже на 23-й секунде "Оболони", когда Удод чуть не "скосил" мяч в собственные ворота. Защитника выручил Рудько. На 33-й минуте "Оболонь" организовала красивую комбинацию, которую в одно касание завершал Тарануха, но моряков спасла стойка. 

После перерыва "Черноморец" несколько оправился и начал отвечать "Оболони" своими моментами, но мяч откровенно не шел в ворота. Матч шел к ничьей, пока свое слово не сказал новичок одесситов Илья Шевцов, который вышел на замену на 85-ой, а уже через две минуты забил дебютный гол за "Черноморец". 

Дмитрий Хобленко прорвался по флангу, прострелил в штрафную, где никем неприкрытый Шевцов переправил мяч в ворота пивоваров, установив окончательный счет на табло - 1:0. 

"Оболонь" продолжает находиться на предпоследнем месте, а „моряки" поднялись с 11 на 8 место. 

Сухие нули во Львове 

В другом матче пятницы львовских "Карпат" посетил "Ингулец", который еще в этом сезоне не знает вкуса побед. До экватора первого тайма "Ингулец" имел кучу своих моментов, которые так и не удалось реализовать. К 30 минуте игра несколько выровнялась и "Карпатам" даже удалось забить, но гол Очеретько был отменен из-за офсайда у Невеса. 

Через минуту мог забивать уже Невес, но Паламарчук потянул мяч из-под стойки. "Ингулец" ответил через несколько минут, когда Малыш с нескольких метров пробил точно в стойку. 

Второй тайм начался сразу же атаками обеих команд. Сначала малыш пробивал в падении, но выручил голкипер "Карпат", а уже через несколько минут Чачуа едва не открыл счет в матче, попав в стойку, а еще через две минуты забил, но арбитр снова отменил взятие ворот из-за офсайда. 

На 80-ой минуте тотальное невезение "Карпат" продолжилось, когда "львы" заработали пенальти, но Невес не смог переиграть Паламарчука. Матч так и завершился "сухими нулями" на табло. 

Волевая победа "Вереса" дома

В первом матче субботы к ривненскому "Вересу" приехала луганская "Заря". Старт поединка стал шоком для "Вереса". Сначала Мрвалевич упустил момент, когда не воспользовался передачей Луана в центр штрафной, а луганчане же сразу ответили голом - Антюх прорвался по флангу и прострелил, а Горбач замкнул ближнюю штангу - 1:0 уже на 9-ой минуте. 

Но" Верес " не стал отсиживаться в обороне и уже уравнителям удалось сравнять счет через 9 минут. Мрвальевич со второго этажа замкнул навес Протасевича с правого фланга. 

На 37-ой минуте "Заре" удалось выйти вперед, но гол был забит после свистка. 

В дебюте второй половины команды обменялись опасными моментами. Сначала  Вантух пробил выше ворот, а ривненчанин Сикейра под углом пробил в руки голкиперу. На 54-й минуте "Верес" все же повел в счете - Сикейра протолкнул вперед на Луана, тот сместился в центр и забил мощным низовым ударом. "Заря" могла же сравнять счет сразу, но удар Антюха приняла на себя перекладина. 

До конца поединка "Вересу" удавалось "гасить" атаки "Зари", а поединок так и завершился со счетом - 2:1 в пользу коллектива из Ровно. 

Битва за лидерские позиции с драматической развязкой в конце матча 

Еще один матч субботы провели "Александрия", которую посетил "Рух". "Рух" после международной паузы несколько затормозил, а вот „Александрия" продолжала навязывать борьбу киевскому „Динамо" за самые высокие места в таблице. 

Обе команды начали активно и уже на 15 минуте Кампуш едва не срезал мяч в ворота своей команды. "Александрия" ответила ударом Беляева в руки вратарю. Уже через несколько минут удар Филиппова прошел над девяткой ворот "Руха". 

Также в первом тайме было еще несколько моментов у "Александрии", но вратарь удачно действовал на линии ворот. 

Во втором тайме моментов стало еще меньше, но концовка перевернула поединок с ног на голову. На 99-ой минуте голкипер "Руха" Ледвий, который несколько раз спас свою команду от пропущенного гола, отдал неточную передачу в центр поля, которую перехватил Филиппов, проскочил защитника и пробил мимо вратаря - 1:0. Казалось, что "Александрии" удастся сохранить преимущество, но арбитр был другого мнения. На 93-ой минуте Кампуш в неигровом эпизоде наступил на ногу Игорю Краснопиру. Арбитр 5 минут пересматривал ВАР, но в конце концов принял решение назначить пенальти в ворота "Александрии", который реализовал пострадавший - 1:1.

"Колосс" продолжает собирать ничьи 

Еще в одном матче субботы к "Колоссу" пожаловал столичный "Левый берег". Скорее эту ничью киевляне могут записать себе в актив, ведь за 90 минут поединка не задали ни одного удара по воротам. 

Вся игра проходила в штрафной "левого берега", но "земледельцам" так и не удалось забить, хотя Третьяков мог открыть счет, но мяч попал в штангу, а дальше Механов отбил мяч ногами. На 81-й Демченко мог выводить "Колос" вперед, но удар приняла поперечка. 

Киевляне удачно отбивались и не дали забить гол в свои ворота. Финальный свисток зафиксировал "сухие нули", которые стали уже 5 для"Колоса". Такое же количество ничьих у "Ингульца". 

Шедевр Смолякова помог "Полесью" переиграть "Ворсклу"

В первом матче воскресенья в Житомирский " Полесье "посетила полтавская"Ворскла". Отметим, что перед стартом матча "Полесье" поздравило своего уже бывшего игрока Василия Грицука, который перешел на тренерскую работу в Житомирский коллектив. 

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На старте матча первую возможность отличиться имели гости после сольного прохода и удара от Иедэ, но в последний момент Смоляков выбил мяч с самой линии ворот. Житомиряне долго решались на ответ, но сначала создали не слишком опасную возможность с ударом Мельниченко, который прошел выше цели. Но впоследствии в команде Ашура активность отличился Луифер-Назаренко спас мяч на самой линии, перебросил защитника полтавчан прямо на форварда, который с нескольких метров расстрелял ворота Исенко. 

Уже через 8 минут Пердута, не встретив сопротивления со стороны защитников "Волков, прорвался флангом и прострелил в штрафную прямо на Кане, который попал точно под перекладину ворот Волынца – 1:1.

Во втором тайме нельзя было выделить какую-то из команд. Обе остро атаковали, но до 71 минуты было без голов, пока Смоляков, спасший в первом тайме, не забил гол-красавец, который может побороться за лучший гол тура. Богдан Леднев подал угловой, мяч после выноса отскочил к Смолякову и не встретив сопротивления со стороны защитников "Ворсклы" смог принять мяч, протянуть несколько метров и мощно, а главное метко пробить по воротам Исенко - 2:1. 

Матч так и завершился победой "Полесья".

Деклассирование " ЛНЗ " с покером Судакова

Во втором матче воскресенья донецкий " Шахтер "полностью деклассировал Черкасский"ЛНЗ". "Горняки" вышли вперед уже на 12-й минуте - после красивой комбинации и игры в пяточки Георгий Судаков из-за пределов штрафной с носка пробил в ближнюю стойку, а уже от нее мяч влетел в сетку ворот - 1:0. 

Уже через 13 минут отличился Зубков - Судаков отдал разрезную на забегание Зубкову, который опередил защитников и пробил точь - в-точь над голкипером-2:0. На старте второго тайма дончане сняли все вопросы о победителе матча - сначала  Судаков пробил точь - в-точь в угол-3:0. За три минуты Невертон на фланге накрутил защитника, пробежал флангом и прострелил в штрафную, где оказался никем не прикрытый Судаков, который спокойно пробил - 4:0. 

 уже через 4 минуты Судаков оформил покер, откликнувшись на добивание - 5:0. Все же" ЛНЗ " удалось забить и свой гол престижа, хоть и со второй попытки. Черкасский коллектив получил право на пенальти, но забить его удалось лишь со второй попытки. Сначала Потрошитель потянул удар Шота Ноникашвили, но арбитр указал перебить, ведь кипер дончан вышел к удару за линию ворот. Со второй попытки грузинский форвард все же забил, хоть и Потрошитель был близок к отражению удара, а финальный свисток зафиксировал разгром-5: 1. 

"Динамо" благодаря быстрому голу Рыбчинского одерживает победу 

В заключительном матче тура в киевское " Динамо "посетил криворожский"Кривбасс". Полузащитник киевлян Валентин Рубчинский уже на 5 - й минуте открыл счет - Тымчик прострелил в штрафную, Герерро неудачно принял мяч, но тот отлетел на Рубчинского, который сначала пробил в защитника, а уже со второй попытки все же забил гол-1:0. К слову, это уже второй гол подряд Рубчинского. 

Через 15 минут подопечные Шовковского могли удваивать преимущество – Герреро решился на дальний удар, но кипер гостей сумел перевести мяч на угловой. Благодаря этому стандарту Динамо получило право на пенальти, когда мяч после удара Попова попал в руку защитника "Кривбасса". Капитан киевлян Виталий Буяльский реализовал пенальти, но Клещук был близок, чтобы спасти команду. 

После такого холодного душа "Кривбасс" несколько активизировался и под занавес первого тайма даже забил - после подачи Задераки Михавко случайно срезал мяч в собственные ворота - 2:1. 

Во втором тайме моменты имели оба клуба, но счет до финального свистка не изменился.

После очередного тура "Динамо" продолжает лидировать, "Полесье" подвинуло "Александрию" со 2 на 3 место, а "Ворскла" приблизилась к зоне вылета.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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