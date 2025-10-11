$41.510.00
"Канівські наїдки": на Черкащині відбувся фестиваль автентичної їжі на підтримку захисників

Київ • УНН

 • 852 перегляди

У Каневі відбувся фестиваль "Канівські наїдки", що поєднав кулінарні традиції та сучасні гастрономічні тренди. Захід зібрав понад 60 тисяч гривень на закупівлю безпілотної платформи Bravery-M для 53-ї окремої механізованої бригади.

"Канівські наїдки": на Черкащині відбувся фестиваль автентичної їжі на підтримку захисників

У Каневі відбувся фестиваль "Канівські наїдки", який поєднав давні кулінарні традиції та сучасні гастрономічні тренди. Подію організувала ГО "КанівФест" за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно".

Метою фестивалю стало збереження нематеріальної культурної спадщини та популяризація автентичних страв Канівщини. Водночас подія мала й благодійну місію — зібрати кошти на закупівлю багатоцільової безпілотної платформи Bravery-M для військових із 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха.

Канів – це унікальне місце, земля з багатою історією, яку варто відкривати для себе. Але навіть у святкові дні ми пам’ятаємо, що триває війна. Тому кожен підприємець, який представляє свою продукцію, частину прибутку передає на обладнання для наших воїнів. В межах програми "МХП Поруч" ми також долучимося, щоб придбати таке необхідне для обороноздатності країни обладнання

- зазначила Тетяна Волочай, голова Ради розвитку громад БФ «МХП-Громаді».

Родзинкою заходу стала кулінарна презентація від Іллі Демковського, бренд-шефа Кулінарного центру МХП. Команда шефів приготувала для гостей три страви за старовинною рецептурою у сучасній подачі — хлібний суп, шашлик із печеними яблуками та судак із коренем селери. Скуштувати ці страви можна було за донат, аби підтримати збір для військових.

Ми беремо старовинні рецепти, їх інгредієнти та цінності, й готуємо їх у сучасній інтерпретації, що буде більш звичним та комфортним для споживача. По смаку, по відчуттях страви будуть українськими, але на вигляд сучасними та знайомими, які ми звикли їсти щодня чи замовляти в закладах

- розповів бренд-шеф Кулінарного центру МХП Ілля Демковський.

Фестиваль супроводжували майстер-класи, виступи фольклорних гуртів, спортивні змагання та ярмарок крафтових виробів від місцевих підприємців.

Наступного року ми плануємо масштабуватись — залучити більше артистів, нові рецепти й навіть запустити YouTube-канал із традиційними українськими стравами. Хочемо, щоб ці рецепти ожили в місцевих ресторанах і стали частиною гастротуризму Канева

- розповіла Тетяна Ренькас, очільниця ГО «КанівФест».

У підсумку "Канівські наїдки" не лише подарували гостям атмосферу тепла й єдності, а й зібрали понад 60 тисяч гривень на підтримку українських захисників.

Всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" проводиться десятий рік поспіль та реалізовується Благодійним фондом "МХП-Громаді", місія якого робити громади такими, щоб там хотілося жити. За 10 років у межах конкурсу Фонд підтримав 552 проєкти, інвестувавши понад 42 млн грн. Завдяки цьому понад 3,2 млн українців відчули реальні зміни у своїх громадах.

Лілія Подоляк

Суспільство
благодійність
ПрАТ МХП
Україна