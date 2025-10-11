$41.510.00
публикации
Эксклюзивы
"Каневские яства": на Черкасщине состоялся фестиваль аутентичной еды в поддержку защитников

Киев • УНН

 • 852 просмотра

В Каневе состоялся фестиваль "Каневские яства", объединивший кулинарные традиции и современные гастрономические тренды. Мероприятие собрало более 60 тысяч гривен на закупку беспилотной платформы Bravery-M для 53-й отдельной механизированной бригады.

"Каневские яства": на Черкасщине состоялся фестиваль аутентичной еды в поддержку защитников

В Каневе состоялся фестиваль "Каневские яства", который объединил древние кулинарные традиции и современные гастрономические тренды. Мероприятие организовала ОО "КанивФест" при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках конкурса социальных инициатив "Время действовать, Украина".

Целью фестиваля стало сохранение нематериального культурного наследия и популяризация аутентичных блюд Каневщины. В то же время мероприятие имело и благотворительную миссию — собрать средства на закупку многоцелевой беспилотной платформы Bravery-M для военных из 53-й отдельной механизированной бригады имени Владимира Мономаха.

Канев – это уникальное место, земля с богатой историей, которую стоит открывать для себя. Но даже в праздничные дни мы помним, что продолжается война. Поэтому каждый предприниматель, который представляет свою продукцию, часть прибыли передает на оборудование для наших воинов. В рамках программы "МХП Рядом" мы также присоединимся, чтобы приобрести такое необходимое для обороноспособности страны оборудование

- отметила Татьяна Волочай, председатель Совета развития громад БФ «МХП-Громаді».

Изюминкой мероприятия стала кулинарная презентация от Ильи Демковского, бренд-шефа Кулинарного центра МХП. Команда шефов приготовила для гостей три блюда по старинной рецептуре в современной подаче — хлебный суп, шашлык с печеными яблоками и судак с корнем сельдерея. Попробовать эти блюда можно было за донат, чтобы поддержать сбор для военных.

Мы берем старинные рецепты, их ингредиенты и ценности, и готовим их в современной интерпретации, что будет более привычным и комфортным для потребителя. По вкусу, по ощущениям блюда будут украинскими, но на вид современными и знакомыми, которые мы привыкли есть каждый день или заказывать в заведениях

- рассказал бренд-шеф Кулинарного центра МХП Илья Демковский.

Фестиваль сопровождали мастер-классы, выступления фольклорных коллективов, спортивные соревнования и ярмарка крафтовых изделий от местных предпринимателей.

В следующем году мы планируем масштабироваться — привлечь больше артистов, новые рецепты и даже запустить YouTube-канал с традиционными украинскими блюдами. Хотим, чтобы эти рецепты ожили в местных ресторанах и стали частью гастротуризма Канева

- рассказала Татьяна Ренькас, руководитель ОО «КанивФест».

В итоге "Каневские яства" не только подарили гостям атмосферу тепла и единства, но и собрали более 60 тысяч гривен в поддержку украинских защитников.

Всеукраинский конкурс социальных инициатив "Время действовать, Украина!" проводится десятый год подряд и реализуется Благотворительным фондом "МХП-Громаді", миссия которого делать громады такими, чтобы там хотелось жить. За 10 лет в рамках конкурса Фонд поддержал 552 проекта, инвестировав более 42 млн грн. Благодаря этому более 3,2 млн украинцев ощутили реальные изменения в своих громадах.

Лилия Подоляк

Общество
благотворительность
ПрАО МХП
Украина