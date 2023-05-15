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Кандидати ЄС та США зійшлися в напруженій боротьбі за керівництво міграційним агентством ООН

Кандидати ЄС та США зійшлися в напруженій боротьбі за керівництво міграційним агентством ООН

Київ • УНН

 • 770295 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. ЄС й Сполучені Штати висунули кандидатів на посаду голови міграційного агентства ООН у надзвичайно напруженій боротьбі, яка почалася в Женеві в понеділок, передає агентство Reuters, пише УНН.

Понад 100 мільйонів людей насильно переміщені по всьому світу, і Міжнародна організація з міграції (МОМ) прагне забезпечити гуманну та впорядковану міграцію та втручається там, де це необхідно.

Деталі

175 держав-членів МОМ взяли участь у першому турі голосування у понеділок шляхом таємного голосування на закритих засіданнях.

ДжерелоReuters, знайоме з ходом справи, повідомило, що заступник директора МОМ Емі Поуп отримала 98 голосів, а чинний президент Антоніу Віторіну з Португалії - 67.

Поуп оголосила про свою кампанію минулого року і взяла неоплачувану відпустку в МОМ, щоб зосередитись на ній з березня, розміщуючи у Твіттері фотографії своїх зустрічей з офіційними особами по всьому світу. Вона обіцяє «активно вирішувати проблеми міграції та використовувати її переваги» та каже, що зосередиться на її корінних причинах.

Віторіну, колишній єврокомісар, близький до генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша, назвав одним зі своїх успіхів збільшення річного бюджету організації.

Відповідаючи питанням про конкурс, він визнав, що він був безпрецедентним.

«У нас ніколи не було нагоди, щоб чинний гендиректор конкурував з одним зі своїх заступників. Давайте назвемо це нововведенням», — заявив журналістам у березні Віторіну, який обіймає цю посаду з 2018 року. Він сказав, що його підтримує Португалія та «сильна підтримка» Європейського Союзу.

Дипломати в Женеві заявили, що обидва кандидати приватно заявили їм, що впевнені у своєму успіху. Один дипломат жартома висловив полегшення з приводу того, що голосування буде таємним, щоб не викликати гнів Брюсселя чи Вашингтона.

Голосування може продовжуватись у вівторок, залежно від кількості раундів.

Кандидат для перемоги має набрати більшість у дві третини голосів, необхідну статутом МОМ.

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