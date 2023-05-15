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Кандидаты ЕС и США сошлись в напряженной борьбе за руководство миграционным агентством ООН

Кандидаты ЕС и США сошлись в напряженной борьбе за руководство миграционным агентством ООН

Киев • УНН

 • 770291 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. ЕС и Соединенные Штаты выдвинули кандидатов на должность главы миграционного агентства ООН в чрезвычайно напряженной борьбе, которая началась в Женеве в понедельник, передает агентство Reuters, пишет УНН.

Более 100 миллионов человек насильственно перемещены по всему миру, и Международная организация по миграции (МОМ) стремится обеспечить гуманную и упорядоченную миграцию и вмешивается там, где это необходимо.

Детали

175 государств-членов МОМ приняли участие в первом туре голосования в понедельник путем тайного голосования на закрытых заседаниях.

Источник Reuters, знакомый с ходом дела, сообщил, что заместитель директора МОМ Эми Поуп получила 98 голосов, а действующий президент Антониу Виторину из Португалии - 67.

Поуп объявила о своей кампании в прошлом году и взяла неоплачиваемый отпуск в МОМ, чтобы сосредоточиться на ней с марта, размещая в Твиттере фотографии своих встреч с официальными лицами по всему миру. Она обещает «активно решать проблемы миграции и использовать ее преимущества» и говорит, что сосредоточится на ее коренных причинах.

Виторину, бывший еврокомиссар, близкий к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, назвал одним из своих успехов увеличение годового бюджета организации.

Отвечая на вопрос о конкурсе, он признал, что он был беспрецедентным.

«У нас никогда не было случая, чтобы действующий гендиректор конкурировал с одним из своих заместителей. Давайте назовем это нововведением», — заявил журналистам в марте Виторину, который занимает эту должность с 2018 года. Он сказал, что его поддерживает Португалия и «сильная поддержка» Европейского союза.

Дипломаты в Женеве заявили, что оба кандидата в частном порядке заявили им, что уверены в своем успехе. Один дипломат в шутку выразил облегчение по поводу того, что голосование будет тайным, чтобы не вызвать гнев Брюсселя или Вашингтона.

Голосование может продолжиться во вторник, в зависимости от количества раундов.

Кандидат для победы должен набрать большинство в две трети голосов, необходимое уставом МОМ.

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