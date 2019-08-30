Канада привітала початок роботи нової Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Канада вітає проведення першої сесії нової Верховної Ради і сподівається на подальшу співпрацю з Україною. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справи Канади в Twitter, передає УНН.
"Канада вітає проведення першої сесії нової Верховної Ради України і сподівається на співпрацю з Україною у міру просування на шляху реформ і побудови безпечного і процвітаючого майбутнього для всіх своїх громадян", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Посол Канади в Україні привітав призначення на посаду міністра освіти і науки України Ганну Новосад, і зазначив, що вона є випускницею канадсько-української програми парламентського стажування.
Як повідомляв УНН, 29 серпня під час першого засідання народних депутатів IX скликання Верховної Ради України, прем'єр-міністром було обрано Олексія Гончарука, а главою МЗС - Вадима Пристайка.
Зокрема, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.