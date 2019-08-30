Канада поприветствовала начало работы новой Верховной Рады

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112693 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123493 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115016 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120958 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125829 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151165 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150732 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140712 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195735 просмотра

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Актуальное
Канада поприветствовала начало работы новой Верховной Рады

Канада поприветствовала начало работы новой Верховной Рады

Киев  •  УНН

 • 9850 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Канада приветствует проведение первой сессии новой Верховной Рады и надеется на дальнейшее сотрудничество с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дела Канады в Twitter, передает УНН.

"Канада приветствует проведение первой сессии новой Верховной Рады Украины и надеется на сотрудничество с Украиной по мере продвижения на пути реформ и построения безопасного и процветающего будущего для всех своих граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, Посол Канады в Украине приветствовал назначение на должность министра образования и науки Украины Анну Новосад, и отметил, что она является выпускницей канадско-украинской программы парламентской стажировки.

Как сообщал УНН, 29 августа во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука, а главой МИД — Вадима Пристайко.

В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

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