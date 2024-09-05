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Кадровий день у Раді: нардеп розкрив, як проходитимуть звільнення та призначення міністрів

Кадровий день у Раді: нардеп розкрив, як проходитимуть звільнення та призначення міністрів

Київ • УНН

 • 16675 перегляди

У Верховній Раді відбудеться кадровий день з трьома звільненнями та дев'ятьма призначеннями міністрів. Також планується розгляд законопроектів про приватизацію держбанків та закупівлі.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, у якій порядковості Верховна Рада проводитиме кадровий день з трьома звільненнями та дев'ятьма призначеннями міністрів, вказавши, що також планується розгляд законопроектів про приватизацію держбанків та закупівлі, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні в Раді кадровий день. Ну, може. один терміновий закон по Світовому банку буде, але не факт", - написав нардеп Железняк у Telegram.

З його слів, спочатку буде три звільнення (які вчора не пройшли чи не встигли: Коваль, Верещук, Кулеба). А потім - усі девʼять призначень. "Будуть голоси, тому інтриги не бачу. На цьому нестримні реформи на два тижня завершаться", - вказав Железняк.

Згодом він надав трохи більше деталей. "Спочатку звільнення (Коваль, Верещук, Кулеба). Далі коаліція (у випадку Мінагро) та Президент (у випадку МЗС) мають подати кандидатури. Поки чекаємо, буде законопроект про приватизацію держбанків №11474 та про закупівлі №11520 в першому читанні (строки по Світовому банку). Потім призначення", - зазначив нардеп.

За його даними, черговість наступна:

  • Стефанішина
  • Кулеба
  • Гринчук
  • Бідний
  • Точицький
  • Калмикова
  • Сметанін
  • Коваль
  • Сибіга

Сьогодні у Раді відбудуться всі кадрові голосування щодо звільнення та призначення нових міністрів - нардеп05.09.24, 09:02 • 22984 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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