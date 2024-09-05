Кадровый день в Раде: нардеп раскрыл, как будут проходить увольнения и назначения министров

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, в какой порядковости Верховная Рада будет проводить кадровый день с тремя увольнениями и девятью назначениями министров, указав, что также планируется рассмотрение законопроектов о приватизации госбанков и закупках, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в Раде кадровый день. Ну, может. один срочный закон по Всемирному банку будет, но не факт", - написал нардеп Железняк в Telegram.

По его словам, сначала будет три увольнения (которые вчера не прошли или не успели: Коваль, Верещук, Кулеба). А потом - все девять назначений. "Будут голоса, поэтому интриги не вижу. На этом безудержные реформы на две недели завершатся", - указал Железняк.

Позже он предоставил немного больше деталей. "Сначала увольнение (Коваль, Верещук, Кулеба). Далее коалиция (в случае Минагро) и Президент (в случае МИД) должны подать кандидатуры. Пока ждем, будет законопроект о приватизации госбанков №11474 и о закупках №11520 в первом чтении (сроки по Всемирному банку). Затем назначения", - отметил нардеп.

По его данным, очередность следующая:

Стефанишина

Кулеба

Гринчук

Бидный

Точицкий

Калмыкова

Сметанин

Коваль

Сибига

Сьогодні у Раді відбудуться всі кадрові голосування щодо звільнення та призначення нових міністрів - нардеп