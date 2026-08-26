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Кабмін звільнив голову ПлейСіті Новікова

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Геннадій Новіков звільнився з посади голови ПлейСіті за власним бажанням. Виконувати його обов’язки призначили заступника Олексія Томашука.

Кабмін звільнив голову ПлейСіті Новікова

Кабінет міністрів звільнив Геннадія Новікова з посади голови агентства ПлейСіті, яке регулює в Україні азартні ігри. Замість Новікова керувати агентством буде його заступник - Олексій Томашук, передає УНН з посиланням на урядові розпорядження. 

Звільнити Новікова Геннадія Олеговича з посади голови Державного агентства України ПлейСіті за власним бажанням 

- йдеться у розпорядженні №842-р. 

Розпорядженням №848-р, уряд до призначення в установленому порядку голови ПлейСіті поклав виконання обов’язків на Олексія Томашука, який був заступником Новікова. 

Зазначимо, 16 липня Новіков написав заяву на звільнення. 

Доповнення

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає ліквідацію КРАІЛ з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор.

Відповідно до законопроєкту, передбачалося створення "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері, а також уповноваженим органом в межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України".

У січні Президент Володимир Зеленський підписав закон №9256-д про ліквідацію КРАІЛ з 1 квітня 2025 року.

Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий у 2024 році був затриманий через підтримку діяльності в Україні онлайн-казино з рф. Суд відправив Рудого до СІЗО без права внесення застави.

У березні 2025 року Кабінет міністрів утворив Державне агентство України ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка була ліквідована Верховною Радою у грудні минулого року.  

У квітні 2025 року Кабмін призначив Геннадія Новікова Головою Державного агентства України ПлейСіті. 

Павло Башинський

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