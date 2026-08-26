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Кабмин уволил главу PlayCity Новикова

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

Геннадий Новиков уволился с должности главы PlayCity по собственному желанию. Исполняющим его обязанности назначили заместителя Алексея Томашука.

Кабмин уволил главу PlayCity Новикова

Кабинет министров уволил Геннадия Новикова с должности главы агентства «ПлейСити», регулирующего азартные игры в Украине. Вместо Новикова агентством будет руководить его заместитель — Алексей Томашук, передает УНН со ссылкой на правительственные распоряжения. 

Уволить Новикова Геннадия Олеговича с должности главы Государственного агентства Украины «ПлейСити» по собственному желанию 

— говорится в распоряжении №842-р. 

Распоряжением №848-р правительство до назначения в установленном порядке главы «ПлейСити» возложило исполнение обязанностей на Алексея Томашука, который был заместителем Новикова. 

Отметим, 16 июля Новиков написал заявление об увольнении. 

Дополнение

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий ликвидацию КРАИЛ с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр.

В соответствии с законопроектом предусматривалось создание "центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере, а также уполномоченного органа в пределах его полномочий, определенных Конституцией и законами Украины".

В январе Президент Владимир Зеленский подписал закон №9256-д о ликвидации КРАИЛ с 1 апреля 2025 года.

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый в 2024 году был задержан из-за поддержки деятельности в Украине онлайн-казино из РФ. Суд отправил Рудого в СИЗО без права внесения залога.

В марте 2025 года Кабинет министров создал Государственное агентство Украины «ПлейСити», которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей, вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, ликвидированной Верховной Радой в декабре прошлого года.  

В апреле 2025 года Кабмин назначил Геннадия Новикова главой Государственного агентства Украины «ПлейСити». 

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
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Владимир Зеленский