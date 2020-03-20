Кабмін розгляне проект постанови з переліком товарів для забезпечення медзакладів - МОЗ

КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я, спільно з іншими міністерствами, розробило проект постанови з переліком товарів, робіт та послуг, які будуть закуповуватися за межами закону про публічні закупівлі для потреб закладів охорони здоров’я. Його сьогодні планують прийняти на засіданні уряду. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.