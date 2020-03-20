Кабмін розгляне проект постанови з переліком товарів для забезпечення медзакладів - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я, спільно з іншими міністерствами, розробило проект постанови з переліком товарів, робіт та послуг, які будуть закуповуватися за межами закону про публічні закупівлі для потреб закладів охорони здоров’я. Його сьогодні планують прийняти на засіданні уряду. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
"Міністерство охорони здоров’я, разом з Державною митною службою, Міністерством фінансів, Міністерством економіки наразі розробило проект постанови з переліком товарів, робіт та послуг, які будуть закуповуватися за межами закону про публічні закупівлі. Сьогодні цей документ планується прийняти на засіданні уряду, яке буде проведено у другій половині цього дня і ми думаємо, що це нам дозволить якомога швидше забезпечити всім необхідним наші заклади охорони здоров’я", - сказав Віктор Ляшко.
Він додав, що ця постанова дозволить також забезпечити всім необхідним установи, заклади і підприємства інших центральних органів виконавчої влади, які долучені до питань реалізації стосовно запобігання поширення коронавірусної хвороби на території України.
Нагадаємо, у НБУ очікують на фіндопомогу від МВФ для боротьби з COVID-19.