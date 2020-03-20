Кабмин рассмотрит проект постановления с перечнем товаров для обеспечения медучреждений - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство здравоохранения, совместно с другими министерствами, разработало проект постановления с перечнем товаров, работ и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках для нужд учреждений здравоохранения. Его сегодня планируют принять на заседании правительства. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"Министерство здравоохранения, совместно с Государственной таможенной службой, Министерством финансов, Министерством экономики пока разработало проект постановления с перечнем товаров, работ и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках. Сегодня этот документ планируется принять на заседании правительства, которое будет проведено во второй половине этого дня и мы думаем, что это нам позволит как можно скорее обеспечить всем необходимым наши учреждения здравоохранения", - сказал Ляшко.
Он добавил, что это постановление позволит также обеспечить всем необходимым учреждения, организации и предприятия других центральных органов исполнительной власти, которые приобщены к вопросам реализации по предотвращению распространения коронавирусной болезни на территории Украины.
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