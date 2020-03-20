Кабмин рассмотрит проект постановления с перечнем товаров для обеспечения медучреждений - МОЗ

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство здравоохранения, совместно с другими министерствами, разработало проект постановления с перечнем товаров, работ и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках для нужд учреждений здравоохранения. Его сегодня планируют принять на заседании правительства. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.