Кабмін призначив нових заступників міністрів та держсекретаря

Кабінет міністрів України під час засідання 1 вересня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує УНН.

Деталі

Зокрема, Кабінетом міністрів призначено:

Науменка Сергія Миколайовича заступником Міністра внутрішніх справ України;

Токарєву Уляну Дмитрівну заступником Міністра молоді та спорту України;

Рябуху Ольгу Олександрівну заступником Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Огризка Ростислава Володимировича заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо

У липні Тараса Мельничука було перепризначено постійним представником Кабінету міністрів у Верховній Раді. Також було перепризначено держсекретаря Кабміну Костянтина Мар’євича та його першого заступника Олександра Ярему.

