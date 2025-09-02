Кабмін призначив нових заступників міністрів та держсекретаря
Київ • УНН
Кабінет міністрів України 1 вересня ухвалив низку кадрових рішень. Призначено заступників міністрів внутрішніх справ, молоді та спорту, юстиції, а також заступника Держсекретаря.
Кабінет міністрів України під час засідання 1 вересня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує УНН.
Деталі
Зокрема, Кабінетом міністрів призначено:
- Науменка Сергія Миколайовича заступником Міністра внутрішніх справ України;
- Токарєву Уляну Дмитрівну заступником Міністра молоді та спорту України;
- Рябуху Ольгу Олександрівну заступником Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Огризка Ростислава Володимировича заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
Нагадаємо
У липні Тараса Мельничука було перепризначено постійним представником Кабінету міністрів у Верховній Раді. Також було перепризначено держсекретаря Кабміну Костянтина Мар’євича та його першого заступника Олександра Ярему.
