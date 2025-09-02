Кабмин назначил новых заместителей министров и госсекретаря

Кабинет министров Украины на заседании 1 сентября принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует УНН.

Подробности

В частности, Кабинетом министров назначены:

Науменко Сергей Николаевич заместителем Министра внутренних дел Украины;

Токарева Ульяна Дмитриевна заместителем Министра молодежи и спорта Украины;

Рябуха Ольга Александровна заместителем Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Огрызко Ростислав Владимирович заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.

Напомним

В июле Тарас Мельничук был переназначен постоянным представителем Кабинета министров в Верховной Раде. Также были переназначены госсекретарь Кабмина Константин Марьевич и его первый заместитель Александр Ярема.

Кабмин назначил новых заместителей руководителям двух ведомств: стали известны фамилии