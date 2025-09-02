Кабмин назначил новых заместителей министров и госсекретаря
Кабинет министров Украины 1 сентября принял ряд кадровых решений. Назначены заместители министров внутренних дел, молодежи и спорта, юстиции, а также заместитель Госсекретаря.
Кабинет министров Украины на заседании 1 сентября принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует УНН.
В частности, Кабинетом министров назначены:
- Науменко Сергей Николаевич заместителем Министра внутренних дел Украины;
- Токарева Ульяна Дмитриевна заместителем Министра молодежи и спорта Украины;
- Рябуха Ольга Александровна заместителем Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Огрызко Ростислав Владимирович заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.
В июле Тарас Мельничук был переназначен постоянным представителем Кабинета министров в Верховной Раде. Также были переназначены госсекретарь Кабмина Константин Марьевич и его первый заместитель Александр Ярема.
