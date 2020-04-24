Кабмін погодив виплати до 300% зарплати медикам, що лікують хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України погодив виплати до 300% зарплат медикам, що задіяні у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Уряд погодив виплати до 300% зарплати медикам, які лікують хворих на COVID-19", - повідомили у міністерстві.
Зазначається, що виділені кошти підуть на:
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- на додаткові виплати працівникам закладів охорони здоров’я;
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- на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами.
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Раніше у міністерстві освіти і науки України повідомили, що виплати молодим вчителям призупинено через зміни до бюджету.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2.7 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.