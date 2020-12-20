Кабмін не врахував пропозиції нардепів по Бюджету-2021: Разумков назвав причини

“Якщо ми говоримо про те, що зробила Верховна Рада, то спочатку той проект, який був підтриманий у першому читанні він був суттєво доопрацьований пропозиціями народними депутатами та відправлений до Кабінету міністрів. На жаль, дуже багато аспектів, які підіймали народні депутати України, в тому числі — я, не були враховані під час розгляду й підготовки цього документу до другого читання”, — зазначив Разумков.

Спікер Парламенту зазначив, що на це є й об’єктивні причини.

“Є обмежений об’єм коштів, які передбачені в Бюджеті. Ми не можемо завтра прийняти закон, хоча я розумію, що за це проголосує вся Верховна Рада, (де була б — ред.) мінімальна заробітна плата 20 тисяч гривень, прожитковий мінімум — 10 (тисяч гривень — ред.). Це фізично не можливо, адже це буде лише папір. А за цим нічого стояти не буде”, — підсумував Разумков.

Додамо, що днями Дмитро Разумков також заявив, що Верховна Рада України “не погано змінила” наданий урядом проект Бюджету на 2021 рік.



Нагадаємо, 15 грудня народні депутати ухвалили в другому читанні і в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік. Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів України.



УНН повідомляв на що підуть державні гроші в Бюджеті наступного року.



Додамо, що Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік 26 листопада.



Зазначимо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.