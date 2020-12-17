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Разумков дав оцінку парламенту за зміни до Бюджету-2021

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України “не погано змінила” наданий урядом проект Бюджету на 2021 рік. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує УНН.

Разумков дав оцінку парламенту за зміни до Бюджету-2021

“Можна запросити міністра фінансів (Сергія Марченка — ред.) і він буде доповідати, як вони зараз залучають кошти (на фінансування медицини та освіти — ред.). Вони й виходять із аукціонами, вони виходять і для того, щоб залучити ресурси через ОВДП (ОВДП, облігації внутрішньої державної позики України — ред.), співпрацюють з міжнародними партнерами і донорами. Але ми, як Верховна Рада, виходимо з тих ресурсів, які нам пропонуються. Ми не можемо просто взяти й додати. Ми оперуємо тими цифрами (які надає Кабінет міністрів — ред.). І давайте будемо відверті, достатньо не погано ми змінили, на скільки це було можливим, той бюджет, який зайшов до Верховної Ради України”, — заявив Разумков.

Спікер Парламенту заявив, що найбільш позитивних змін вдалося досягти в освітній сфері.

“Зайшло мінус 4 мільярди гривень. Ми змогли зробити так, що там додатково з’явилося, хоча б 790 мільйонів. Якщо була б можливість, зробили ще більше. Але давайте кожен буде відповідати за свою задачу. Достатньо (видатків на освіту — ред.) цього? Ні, не достатньо. Тому що нам треба „закрити“ фронт, нам треба „закрити“ медиків і треба „закрити“ вчителів. Сьогодні ми виходимо з того Бюджету на табло (в студії — ред.). Ви знаєте, як не просто проходить цей рік. Ви бачили локдаун на весні, він вдарив по бізнесу. Ви бачите, що відбувається сьогодні — воно також повпливало на бізнес. В першу чергу, на малий та середній бізнес”, — підсумував голова Верховної Ради.

Нагадаємо, 15 грудня народні депутати ухвалили в другому читанні і в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік. Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів України.

УНН повідомляв на що підуть державні гроші в Бюджеті наступного року.

Додамо, що Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік 26 листопада.

Зазначимо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.

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